Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
PPM3304
Mát xa và thư giãn bất cứ lúc nào
Đai mát xa cổ này sử dụng các núm xoa bóp thoải mái, mô phỏng các ngón tay để thư giãn các cơ bị căng. Thiết kế công thái học chăm sóc và hỗ trợ cổ. Chườm nóng thúc đẩy lưu thông máu để cải thiện hiệu quả mát xa.
Mát xa ngón tay
Thiết kế hỗ trợ công thái học
Chườm nóng tĩnh nhiệt
Được trang bị 4 núm xoa bóp thoải mái, đai bao phủ hoàn toàn cơ nâng vai và cơ thang mà không bỏ sót bất kỳ vùng mỏi nào. Mô phỏng ngón tay thật để xoa bóp, đồng thời điều chỉnh cường độ ở 2 mức độ mạnh, có thể dễ dàng giảm mệt mỏi và đau nhức của cơ cổ.
Chườm nóng ở nhiệt độ không đổi 42℃ có thể thúc đẩy lưu thông máu một cách hiệu quả, thư giãn các cơ cứng và để hơi ấm truyền đến thân người, giúp nâng cao hơn nữa hiệu quả trị liệu của mát xa.
Được thiết kế theo công thái học, thích ứng với hình dạng tự nhiên của cổ, vừa vặn với đường cong của cổ, ngăn ngừa vẹo cổ, giảm chèn ép cột sống cổ hiệu quả để bảo vệ sức khỏe của cổ.
Đánh giá