Bắt chước mát xa bằng tay để nhanh chóng thư giãn cổ

Được trang bị 4 núm xoa bóp thoải mái, đai bao phủ hoàn toàn cơ nâng vai và cơ thang mà không bỏ sót bất kỳ vùng mỏi nào. Mô phỏng ngón tay thật để xoa bóp, đồng thời điều chỉnh cường độ ở 2 mức độ mạnh, có thể dễ dàng giảm mệt mỏi và đau nhức của cơ cổ.