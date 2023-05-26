Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
PPM2702
Chăm sóc mắt sáng với âm nhạc thú vị
PPM2702 được bổ sung cải tiến hệ thống dẫn truyền âm qua xương và tối ưu hóa hệ thống mát xa 3D, giúp giảm mỏi mắt hoàn toàn. Được trang bị túi khí bên độc lập, sản phẩm này quan tâm đến tất cả các vùng xung quanh mắt. Hỗ trợ chườm nóng thư giãn mắt.
Túi khí mát xa các huyệt mắt
Dẫn truyền âm stereo qua xương
Chườm nóng diện tích lớn
Lớp lót da nano silicon
Được trang bị túi khí thông minh được thiết kế chuyên nghiệp, bao phủ tất cả các bộ phận xung quanh mắt. Thông qua việc bơm hơi và xả hơi của từng túi khí, máy mát xa mô phỏng động tác mát xa bằng tay trên các huyệt đạo để giảm đau nhức và khó chịu cho mắt. Với độ mạnh vừa phải, máy mát xa chăm sóc mắt mà không cần ấn vào nhãn cầu khi mát xa.
Hai bên túi khí chính là các túi khí phụ độc lập giúp xoa bóp thêm vùng thái dương với cường độ phù hợp. Với túi khí chính, máy có thể xoa bóp các huyệt quan trọng quanh mắt một cách toàn diện và chăm sóc tốt các huyệt quanh mắt.
Thiết bị cảm biến nhiệt độ tích hợp kiểm soát chính xác nhiệt độ từng phút và cố gắng mang lại cảm giác nhiệt tốt nhất là 42℃. Thúc đẩy lưu thông máu quanh vùng mắt có thể giúp thư giãn hiệu quả các cơ quanh mắt, loại bỏ tình trạng nhức mỏi và khô mắt, cải thiện tình trạng mỏi mắt.
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