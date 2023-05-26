Mô phỏng động tác mát xa bằng tay bằng túi khí, làm dịu sưng mắt

Được trang bị túi khí thông minh được thiết kế chuyên nghiệp, bao phủ tất cả các bộ phận xung quanh mắt. Thông qua việc bơm hơi và xả hơi của từng túi khí, máy mát xa mô phỏng động tác mát xa bằng tay trên các huyệt đạo để giảm đau nhức và khó chịu cho mắt. Với độ mạnh vừa phải, máy mát xa chăm sóc mắt mà không cần ấn vào nhãn cầu khi mát xa.