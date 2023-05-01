Hệ thống mát xa VibWave, mát xa hiệu quả từng điểm

Kết hợp với dữ liệu khuôn mặt của người châu Á, phân tích và nghiên cứu chuyên sâu, tùy chỉnh chính xác chiều cao và góc của từng đầu mát xa, đồng thời cố gắng đạt được độ vừa vặn ba chiều 3D, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả mát xa và sự thoải mái. Ngoài ra, máy mát xa được tùy chỉnh nhiều kỹ thuật mát xa hiệu quả theo cường độ và kỹ thuật mát xa hiệu quả nhất của từng huyệt để đạt được hiệu quả xoa bóp từng điểm.