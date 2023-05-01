Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
PPM2522
Rung kiểu sóng, thư giãn để khám phá tốt hơn
16 điểm tiếp xúc mát xa bằng silicon, mềm mại, thoải mái và dễ làm sạch. Với 3 cấp độ chườm nóng, 5 chế độ và chức năng Bluetooth, bạn có thể chọn một nhiệt độ thoải mái để sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau và thưởng thức âm nhạc trong thời gian mát xa thư giãn.
Rung VibWave
Chườm nóng dưới mắt
Thiết kế dạng lưới
Phát nhạc qua mạng không dây
Kết hợp với dữ liệu khuôn mặt của người châu Á, phân tích và nghiên cứu chuyên sâu, tùy chỉnh chính xác chiều cao và góc của từng đầu mát xa, đồng thời cố gắng đạt được độ vừa vặn ba chiều 3D, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả mát xa và sự thoải mái. Ngoài ra, máy mát xa được tùy chỉnh nhiều kỹ thuật mát xa hiệu quả theo cường độ và kỹ thuật mát xa hiệu quả nhất của từng huyệt để đạt được hiệu quả xoa bóp từng điểm.
6 điểm tiếp xúc dưới mắt được trang bị chức năng chườm nóng tĩnh nhiệt 3 cấp độ. Các chế độ khác nhau tương ứng với nhiệt độ phù hợp nhất, có thể thúc đẩy lưu thông máu trong mắt một cách hiệu quả, đả thông kinh mạch, thư giãn cơ mắt, nâng cao hiệu quả xoa bóp.
16 điểm tiếp xúc mát xa, được làm khéo léo bằng chất liệu silicon mềm, mô phỏng cảm giác mát xa bằng tay người ở mức độ lớn nhất. Bề mặt mịn mượt giúp giảm đáng kể cảm giác kéo da, bảo vệ da hiệu quả nên không gây khô và nếp nhăn trong quá trình mát xa. Ngoài ra, chất liệu này có thể làm giảm bụi trên bề mặt và dễ làm sạch bằng cách lau nhẹ, đảm bảo hiệu quả vệ sinh mắt.
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