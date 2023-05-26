Thiết kế có thể mang đi

Không giống như các máy mát xa đầu khác có hình dạng và kích thước mũ bảo hiểm, thiết bị này được thiết kế dạng băng đeo có trọng lượng siêu nhẹ và dễ mang theo. Sự kết hợp của bộ phận chính bằng vải với bộ điều khiển bên ngoài giúp dễ dàng gấp băng đeo lại thành kích thước tiện dụng và mang đi.