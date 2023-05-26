Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
PPM1321
Tận hưởng mát xa đầu thư giãn
Băng đeo mát xa đầu mang đến một phương pháp mát xa đầu mới. Băng đeo có thể thoải mái phù hợp với các kích cỡ đầu khác nhau. Với kích thước nhỏ gọn, bạn có thể tận hưởng liệu pháp mát xa đầu và chườm nóng thư giãn ở bất cứ đâu.
Xoa bóp 6 vùng
Bộ điều khiển màn hình màu
Bộ phận ôm đầu có thể điều chỉnh
Vải thoáng khí
Băng đeo mát xa vừa với chu vi vòng đầu và có 6 vùng mát xa bao gồm trán, thái dương và vùng chẩm. Túi khí mô phỏng áp lực xoa bóp của bàn tay con người, có thể thư giãn hiệu quả các cơ đầu và tăng cường lưu thông máu.
Mô-đun chườm nóng với cảm biến nhiệt độ tích hợp có thể cung cấp liệu pháp chườm nóng ở phạm vi nhiệt độ được kiểm soát tốt, giúp cải thiện lưu thông máu ở vùng trán.
Không giống như các máy mát xa đầu khác có hình dạng và kích thước mũ bảo hiểm, thiết bị này được thiết kế dạng băng đeo có trọng lượng siêu nhẹ và dễ mang theo. Sự kết hợp của bộ phận chính bằng vải với bộ điều khiển bên ngoài giúp dễ dàng gấp băng đeo lại thành kích thước tiện dụng và mang đi.
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