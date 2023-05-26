Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Ảnh chụp một sản phẩm
  • Ảnh chụp một sản phẩm

Băng đeo mát xa đầu

PPM1321

Tận hưởng mát xa đầu thư giãn

Băng đeo mát xa đầu mang đến một phương pháp mát xa đầu mới. Băng đeo có thể thoải mái phù hợp với các kích cỡ đầu khác nhau. Với kích thước nhỏ gọn, bạn có thể tận hưởng liệu pháp mát xa đầu và chườm nóng thư giãn ở bất cứ đâu.

Xem tất cả lợi ích

Đi kèm chức năng xóa bóp và chườm nóng

Tận hưởng mát xa đầu thư giãn

  • Xoa bóp 6 vùng

  • Bộ điều khiển màn hình màu

  • Bộ phận ôm đầu có thể điều chỉnh

  • Vải thoáng khí

Xoa bóp áp suất không khí 6 vùng

Băng đeo mát xa vừa với chu vi vòng đầu và có 6 vùng mát xa bao gồm trán, thái dương và vùng chẩm. Túi khí mô phỏng áp lực xoa bóp của bàn tay con người, có thể thư giãn hiệu quả các cơ đầu và tăng cường lưu thông máu.

3 cấp độ chườm ấm liên tục

Mô-đun chườm nóng với cảm biến nhiệt độ tích hợp có thể cung cấp liệu pháp chườm nóng ở phạm vi nhiệt độ được kiểm soát tốt, giúp cải thiện lưu thông máu ở vùng trán.

Thiết kế có thể mang đi

Không giống như các máy mát xa đầu khác có hình dạng và kích thước mũ bảo hiểm, thiết bị này được thiết kế dạng băng đeo có trọng lượng siêu nhẹ và dễ mang theo. Sự kết hợp của bộ phận chính bằng vải với bộ điều khiển bên ngoài giúp dễ dàng gấp băng đeo lại thành kích thước tiện dụng và mang đi.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận được các thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips dựa theo sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào!

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe