Thoải mái cắt bỏ những sợi lông mũi, lông tai và lông mày

Dễ dàng loại bỏ những sợi lông mũi và lông tai không mong muốn. Đảm bảo lỗ mũi của bạn sạch sẽ trước khi sử dụng và cẩn thận đưa đầu cắt tỉa vào bên trong mũi không quá 0,5cm và từ từ di chuyển đầu cắt tỉa. Khi cắt tỉa lông tai, hãy đảm bảo tai của bạn sạch sẽ, không có ráy tai. Đối với lông mày, hãy trượt một trong hai lược (3 và 5 mm) vào các rãnh và nhẹ nhàng tỉa dọc theo chiều mọc của lông để có được lông mày đều theo chiều dài bạn muốn.