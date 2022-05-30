Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Nhẹ nhàng và an toàn
Máy tỉa lông mũi Philips dòng 1000 loại bỏ nhẹ nhàng những sợi lông mũi và tai không mong muốn. Máy tỉa có các cạnh được thiết kế đặc biệt, sử dụng công nghệ ProtecTube, mang đến trải nghiệm cắt tỉa nhanh chóng, dễ dàng, thoải mái và đảm bảo không kéo sợi lông gây cảm giác đau.
Nhẹ nhàng và an toàn
Hệ thống bảo vệ, góc lý tưởng
Có thể rửa được toàn bộ, pin AA
Với công nghệ ProtecTube mang tính cách mạng, dao cắt được bảo vệ bằng lá bảo vệ cực mỏng với các đầu cắt lượn tròn giúp tránh kích ứng da. Ngoài ra, dao cắt còn được thiết kế để tránh cho lông bị tắc giữa hai lưỡi cắt chuyển động riêng rẽ, bảo đảm không kéo sợi lông.
Máy tỉa lông mũi Philips đã được thiết kế với các góc cắt hoàn hảo để dễ dàng tiếp cận vùng lông nằm trong tai và mũi. Với máy tỉa lông mũi Philips, bạn có thể đảm bảo loại bỏ hết các sợi lông không mong muốn một cách hiệu quả.
Cả dao cắt và bộ phận bảo vệ đều có các rãnh cắt sắc bén và chính xác cao để bảo đảm rằng lông được cắt nhanh và hiệu quả.
4.0
trên 5
104
Đánh giá
83%
khuyên dùng sản phẩm này
BaoBaBTree
30/05/2022
日本
Người mua đã được xác minh
歳を取ると生えてくる耳の内側のムダ毛の処理に効果抜群
理容室で、このシェーバーを使って耳や襟元のムダ毛を処理してもっらたのがきっかけで出会って以来、もう何台目かになります。 30歳後半くらいから耳の内側に数本しっかかりした硬い毛がときどき生えるようになり、自分では見えないので困りものでした。 このシェーバーは顔のいろいろな曲線部分に合うように作られていて、耳に沿ってくるっと滑らすだけで安全に処理してくれるので手放せません。 豊富なアタッチメントで、眉や髭などの細かな部分を整えるのにも重宝します。 また、先端の刃の部分は水洗いできるので、衛生的に使用できるのも良い点です。本体も丈夫で、歯が錆びたこともありません。
Ưu điểm
同じ悩みを持つ同年代の友人へのプレゼントとして喜ばれています
Khuyết điểm
眉毛処理用のアタッチメントのサイズ(長さ)が自分にはしっくりこないことがあります
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Nose trimmer series 5000 NT5175/16 フェイススタイリングキット
Ngày Sử Dụng 2020-05-30
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Nose trimmer series 5000 NT5175/16 フェイススタイリングキット
Ngày Sử Dụng 2020-05-30
SON59
24/04/2022
日本
Người mua đã được xác minh
安全なトリマーです
出掛け前の身だしなみチェックの際に、気がつけばササっと手軽に処理が出来ます。刃も安全な作りでケガを恐れる事もありません
Ưu điểm
自動研磨機能
Khuyết điểm
特になし
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Nose trimmer series 5000 NT5172/16 フェイススタイリングキット（鼻、耳、眉、ヒゲ、モミアゲ、襟足）
Ngày Sử Dụng 2021-04-23
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Nose trimmer series 5000 NT5172/16 フェイススタイリングキット（鼻、耳、眉、ヒゲ、モミアゲ、襟足）
Ngày Sử Dụng 2021-04-23
16/04/2021
日本
Người mua đã được xác minh
使いやすいのが便利です
従来の鼻毛バリカンだと、巻き込む力が強すぎて、鼻の粘膜が傷ついたりしますが、この花毛トリマーは柔軟性があって、むおかつしっかりと鼻毛を剃ってくれます。
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Nose trimmer series 1000 NT1140/15 鼻毛／耳毛トリマー
Ngày Sử Dụng 2020-04-16
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Nose trimmer series 1000 NT1140/15 鼻毛／耳毛トリマー
Ngày Sử Dụng 2020-04-16