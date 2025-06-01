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  • Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác

    All-in-One Trimmer 9000 Series Máy tỉa 16 trong 1

    MG9532/15

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác

    Máy tỉa đa năng của chúng tôi mang đến sự linh hoạt và độ chính xác cần thiết với 16 dụng cụ chất lượng cao được thiết kế dùng cho râu, tóc và lông. Lưỡi cắt tự mài bén duy trì độ sắc bén như ngày đầu tiên và lược chải chính xác cao cấp giúp bạn tạo kiểu theo ý muốn.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 2.695.000 đ

    All-in-One Trimmer 9000 Series Máy tỉa 16 trong 1

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    Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác

    Dành cho lông mặt, tóc và lông toàn thân

    • 16 trong 1: râu, tóc và lông
    • Lược chính xác cao cấp
    • Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén
    • Công nghệ BeardSense
    16 công cụ cho mọi nhu cầu chải chuốt của bạn

    16 công cụ cho mọi nhu cầu chải chuốt của bạn

    Máy tỉa của chúng tôi đi kèm 16 công cụ để bạn có thể cắt tỉa và tạo kiểu râu, cắt tóc và lông, đáp ứng mọi nhu cầu chải chuốt của bạn một cách thuận tiện.

    Cắt tỉa đều với độ dài chính xác cho vẻ ngoài hoàn hảo

    Cắt tỉa đều với độ dài chính xác cho vẻ ngoài hoàn hảo

    Lược tỉa chính xác cao cấp của chúng tôi, với 11 cài đặt độ dài theo từng bước 0,2 mm từ 1 đến 3 mm, mang lại độ chính xác tối đa để cắt tỉa đến độ dài chính xác mà bạn mong muốn cho vẻ ngoài hoàn hảo.

    Độ chính xác tối đa với hiệu suất bền bỉ

    Độ chính xác tối đa với hiệu suất bền bỉ

    Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén mang lại độ bền vượt trội, cho độ chính xác tối đa khi tỉa, duy trì độ sắc bén như ngày đầu tiên mà không cần tra dầu.

    Tỉa mạnh mẽ ngay cả trên những bộ râu khó tỉa nhất

    Tỉa mạnh mẽ ngay cả trên những bộ râu khó tỉa nhất

    Với Công nghệ BeardSense, máy tỉa của chúng tôi quét mật độ râu 125 lần mỗi giây để tăng cường công suất ở những vùng râu rậm rạp, mang đến cho bạn công suất cạo phù hợp.

    Tạo đường viền râu sắc nét, đồng đều

    Tạo đường viền râu sắc nét, đồng đều

    Bộ lược đa năng của máy tỉa đi kèm 26 mức điều chỉnh độ dài từ 0,5mm đến 20mm với độ chính xác lên đến 0,2mm, cho phép bạn tạo kiểu râu dài hay ngắn. Thiết kế thon gọn của máy tỉa cũng tăng cường độ chính xác để tạo ra những đường nét sắc sảo và tinh tế, trong khi đầu tỉa bằng kim loại làm sạch má, cằm và cổ để có được bộ râu đúng như ý muốn.

    Tỉa lông cơ thể thoải mái, ngay cả ở những vùng nhạy cảm.

    Tỉa lông cơ thể thoải mái, ngay cả ở những vùng nhạy cảm.

    Trải nghiệm việc tỉa sát và thoải mái dưới gáy với lưỡi cắt mới cải tiến của chúng tôi. Máy tỉa được thiết kế đặc biệt với đầu tròn, đảm bảo tiếp xúc nhẹ nhàng, hoàn hảo cho những vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể bạn.

    Cắt tỉa tóc theo cách của bạn

    Cắt tỉa tóc theo cách của bạn

    Hệ thống lược đa năng của máy tỉa cho phép bạn lựa chọn cài đặt độ dài từ 0,5mm đến 20mm để dễ dàng tạo kiểu tóc tại nhà.

    Tỉa lông chính xác

    Tỉa lông chính xác

    Đầu tỉa lông mũi/tai giúp loại bỏ lông mũi và lông tai không mong muốn một cách nhanh chóng và an toàn. Dễ dàng giữ cho lông mày gọn gàng và sạch sẽ với lược chải lông mày chuyên dụng.

    Hiệu suất mạnh mẽ 4 tuần chỉ với một lần sạc*

    Hiệu suất mạnh mẽ 4 tuần chỉ với một lần sạc*

    Pin lithium bền bỉ của chúng tôi cung cấp thời lượng pin lên đến 120 phút với tùy chọn sạc nhanh 5 phút**, cho trải nghiệm cắt tỉa mạnh mẽ và liên tục.

    Chịu được nước 100%, sử dụng tiện lợi cả khi ướt và khô

    Chịu được nước 100%, sử dụng tiện lợi cả khi ướt và khô

    Máy tỉa chịu được nước 100%, để bạn sử dụng cả khi ướt và khô, mang lại trải nghiệm thoải mái và tiện lợi mọi lúc. Hơn nữa, máy còn dễ dàng vệ sinh.

    Luôn theo dõi mỗi lần cạo và tỉa lông

    Luôn theo dõi mỗi lần cạo và tỉa lông

    Chỉ báo pin cho biết tình trạng pin như pin yếu, hết pin, đã sạc đầy hay vẫn đang sạc, đảm bảo bạn luôn sẵn sàng cho lần sử dụng tiếp theo.

    Dễ cầm và điều khiển

    Dễ cầm và điều khiển

    Máy tỉa bằng thép không gỉ cao cấp dễ cầm và điều khiển với tay cầm bằng cao su công thái học mang lại sự thoải mái và khả năng điều khiển vượt trội.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Tiện lợi
      • Đầu cọ vệ sinh
      • USB-A (không đi kèm đầu chuyển)
      Di chuyển và bảo quản
      Túi đựng đơn giản

    • Công suất

      Sạc điện
      • 60 phút
      • Sạc USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
      Thời gian sử dụng
      120 phút
      Kiểu pin
      Lithium Li-Ion
      Tình trạng pin
      • Chỉ báo sạc
      • Chỉ báo pin yếu

    • Dịch vụ

      Bảo hành
      Lên đến 5 năm***

    • Dễ sử dụng

      Khô và ướt
      Chịu nước 100%
      Giải pháp du lịch
      Khóa cài du lịch

    • Tóm tắt

      Vùng cơ thể
      Lông mặt, tóc và lông toàn thân
      Công cụ & phụ kiện
      16
      Cài đặt độ dài
      • 0,5 – 20 mm
      • 26
      Cữ lược cắt tỉa chính xác
      Kiểm soát lên đến 0,2mm

    • Các công cụ tạo kiểu

      Chuyên dụng
      • Đầu tỉa bằng kim loại
      • Máy tỉa lông mũi
      • Đầu tỉa chi tiết
      • Máy tỉa lông
      • Lưỡi cắt tự mài bén
      • Công nghệ BeardSense
      • Lược chính xác cao cấp

    • Lược

      Có thể điều chỉnh
      • 3-7mm
      • 9-13 mm
      • 16-20 mm
      Cơ thể
      • 3mm
      • 5mm
      Râu ngắn
      • 1mm
      • 2mm
      Lông mày
      6mm
      Lược chính xác cao cấp
      1-3 mm
      Lông cơ thể
      1mm

    • Tính bền vững

      Đóng gói
      Bao bì làm từ giấy
      Sách hướng dẫn sử dụng
      Giấy có nguồn gốc bền vững

    Badge-D2C

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    • Dựa trên 2,3 lần cắt tỉa râu mỗi tuần, mỗi buổi trung bình 11,5 phút
    • * Tùy chọn sạc nhanh cung cấp đủ điện cho một lần tỉa
    • ** Khi đăng ký trên Philips.com trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua
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