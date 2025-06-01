MG9532/15
Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác
Máy tỉa đa năng của chúng tôi mang đến sự linh hoạt và độ chính xác cần thiết với 16 dụng cụ chất lượng cao được thiết kế dùng cho râu, tóc và lông. Lưỡi cắt tự mài bén duy trì độ sắc bén như ngày đầu tiên và lược chải chính xác cao cấp giúp bạn tạo kiểu theo ý muốn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Máy tỉa của chúng tôi đi kèm 16 công cụ để bạn có thể cắt tỉa và tạo kiểu râu, cắt tóc và lông, đáp ứng mọi nhu cầu chải chuốt của bạn một cách thuận tiện.
Lược tỉa chính xác cao cấp của chúng tôi, với 11 cài đặt độ dài theo từng bước 0,2 mm từ 1 đến 3 mm, mang lại độ chính xác tối đa để cắt tỉa đến độ dài chính xác mà bạn mong muốn cho vẻ ngoài hoàn hảo.
Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén mang lại độ bền vượt trội, cho độ chính xác tối đa khi tỉa, duy trì độ sắc bén như ngày đầu tiên mà không cần tra dầu.
Với Công nghệ BeardSense, máy tỉa của chúng tôi quét mật độ râu 125 lần mỗi giây để tăng cường công suất ở những vùng râu rậm rạp, mang đến cho bạn công suất cạo phù hợp.
Bộ lược đa năng của máy tỉa đi kèm 26 mức điều chỉnh độ dài từ 0,5mm đến 20mm với độ chính xác lên đến 0,2mm, cho phép bạn tạo kiểu râu dài hay ngắn. Thiết kế thon gọn của máy tỉa cũng tăng cường độ chính xác để tạo ra những đường nét sắc sảo và tinh tế, trong khi đầu tỉa bằng kim loại làm sạch má, cằm và cổ để có được bộ râu đúng như ý muốn.
Trải nghiệm việc tỉa sát và thoải mái dưới gáy với lưỡi cắt mới cải tiến của chúng tôi. Máy tỉa được thiết kế đặc biệt với đầu tròn, đảm bảo tiếp xúc nhẹ nhàng, hoàn hảo cho những vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể bạn.
Hệ thống lược đa năng của máy tỉa cho phép bạn lựa chọn cài đặt độ dài từ 0,5mm đến 20mm để dễ dàng tạo kiểu tóc tại nhà.
Đầu tỉa lông mũi/tai giúp loại bỏ lông mũi và lông tai không mong muốn một cách nhanh chóng và an toàn. Dễ dàng giữ cho lông mày gọn gàng và sạch sẽ với lược chải lông mày chuyên dụng.
Pin lithium bền bỉ của chúng tôi cung cấp thời lượng pin lên đến 120 phút với tùy chọn sạc nhanh 5 phút**, cho trải nghiệm cắt tỉa mạnh mẽ và liên tục.
Máy tỉa chịu được nước 100%, để bạn sử dụng cả khi ướt và khô, mang lại trải nghiệm thoải mái và tiện lợi mọi lúc. Hơn nữa, máy còn dễ dàng vệ sinh.
Chỉ báo pin cho biết tình trạng pin như pin yếu, hết pin, đã sạc đầy hay vẫn đang sạc, đảm bảo bạn luôn sẵn sàng cho lần sử dụng tiếp theo.
Máy tỉa bằng thép không gỉ cao cấp dễ cầm và điều khiển với tay cầm bằng cao su công thái học mang lại sự thoải mái và khả năng điều khiển vượt trội.
Phụ kiện
Công suất
Dịch vụ
Dễ sử dụng
Tóm tắt
Các công cụ tạo kiểu
Lược
Tính bền vững
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