Tạo đường viền râu sắc nét, đồng đều

Bộ lược đa năng của máy tỉa đi kèm 26 mức điều chỉnh độ dài từ 0,5mm đến 20mm với độ chính xác lên đến 0,2mm, cho phép bạn tạo kiểu râu dài hay ngắn. Thiết kế thon gọn của máy tỉa cũng tăng cường độ chính xác để tạo ra những đường nét sắc sảo và tinh tế, trong khi đầu tỉa bằng kim loại làm sạch má, cằm và cổ để có được bộ râu đúng như ý muốn.