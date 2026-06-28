Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác
Máy tỉa đa năng của chúng tôi mang đến sự linh hoạt và độ chính xác cần thiết với 15 dụng cụ chất lượng cao được thiết kế dùng cho râu, tóc và lông. Lưỡi cắt tự mài bén duy trì độ sắc bén như ngày đầu tiên và lược chải chính xác cao cấp giúp bạn tạo kiểu theo ý muốn.
15 trong 1: râu, tóc và lông
Lược chính xác cao cấp
Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén
Công nghệ BeardSense
Máy tỉa của chúng tôi đi kèm 15 công cụ để bạn có thể cắt tỉa và tạo kiểu râu, cắt tóc và lông, đáp ứng mọi nhu cầu chải chuốt của bạn một cách thuận tiện.
Lược tỉa chính xác cao cấp của chúng tôi, với 11 cài đặt độ dài theo từng bước 0,2 mm từ 1 đến 3 mm, mang lại độ chính xác tối đa để cắt tỉa đến độ dài chính xác mà bạn mong muốn cho vẻ ngoài hoàn hảo.
Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén mang lại độ bền vượt trội, cho độ chính xác tối đa khi tỉa, duy trì độ sắc bén như ngày đầu tiên mà không cần tra dầu.
3.7
trên 5
7
Đánh giá
80%
khuyên dùng sản phẩm này
S.SUNDAR
28/06/2026
Singapore
Người mua đã được xác minh
Very Easy ang Friendly Use
This product is all in One pack. The Battery life is long. Cleaning is easy.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 16 in 1 trimmer
Date of Use 2026-06-17
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 16 in 1 trimmer
Date of Use 2026-06-17
Swiss 21
01/01/2023
Australia
Người mua đã được xác minh
All good.
Great product , good quality and amazing shever.Highly recommended.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Multigroom series 9000 MG9720/90 13-in-1, Face, Hair and Body
Date of Use 2021-12-01
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Multigroom series 9000 MG9720/90 13-in-1, Face, Hair and Body
Date of Use 2021-12-01
Mountain Gorilla
09/09/2022
Australia
Người mua đã được xác minh
Best I’ve ever had. Very precise and sharp.
Holds charge very well. Feels good in the hand. Just works very well.
Ưu điểm
Precision , range of cutting heights
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Multigroom series 9000 MG9720/90 13-in-1, Face, Hair and Body
Date of Use 2021-08-09
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Multigroom series 9000 MG9720/90 13-in-1, Face, Hair and Body
Date of Use 2021-08-09
Dựa trên 2,3 lần cắt tỉa râu mỗi tuần, mỗi buổi trung bình 11,5 phút
Tùy chọn sạc nhanh cung cấp đủ điện cho một lần tỉa
Khi đăng ký trên Philips.com trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua