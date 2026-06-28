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  • Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác
  • Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác
  • Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác
  • Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác
  • Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác
  • Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác
  • Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác
  • Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác
  • Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác
  • Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác
  • Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác
  • Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác
  • Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác
  • Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác
  • Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác
  • Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác
  • Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác
  • Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác
  • Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác
  • Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác

All-in-One Trimmer 9000 SeriesMáy tỉa 15 trong 1

MG9532/15

3.7

| (7) Đánh giá | 80% khuyên dùng sản phẩm này

Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác

Máy tỉa đa năng của chúng tôi mang đến sự linh hoạt và độ chính xác cần thiết với 15 dụng cụ chất lượng cao được thiết kế dùng cho râu, tóc và lông. Lưỡi cắt tự mài bén duy trì độ sắc bén như ngày đầu tiên và lược chải chính xác cao cấp giúp bạn tạo kiểu theo ý muốn.

Xem tất cả lợi ích

Dành cho lông mặt, tóc và lông toàn thân

Chất liệu thép không gỉ, cắt chính xác

  • 15 trong 1: râu, tóc và lông

  • Lược chính xác cao cấp

  • Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén

  • Công nghệ BeardSense

15 công cụ cho mọi nhu cầu chải chuốt của bạn

15 công cụ cho mọi nhu cầu chải chuốt của bạn

Máy tỉa của chúng tôi đi kèm 15 công cụ để bạn có thể cắt tỉa và tạo kiểu râu, cắt tóc và lông, đáp ứng mọi nhu cầu chải chuốt của bạn một cách thuận tiện.

Cắt tỉa đều với độ dài chính xác cho vẻ ngoài hoàn hảo

Cắt tỉa đều với độ dài chính xác cho vẻ ngoài hoàn hảo

Lược tỉa chính xác cao cấp của chúng tôi, với 11 cài đặt độ dài theo từng bước 0,2 mm từ 1 đến 3 mm, mang lại độ chính xác tối đa để cắt tỉa đến độ dài chính xác mà bạn mong muốn cho vẻ ngoài hoàn hảo.

Độ chính xác tối đa với hiệu suất bền bỉ

Độ chính xác tối đa với hiệu suất bền bỉ

Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén mang lại độ bền vượt trội, cho độ chính xác tối đa khi tỉa, duy trì độ sắc bén như ngày đầu tiên mà không cần tra dầu.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

3.7

trên 5

7

Đánh giá

80%

khuyên dùng sản phẩm này

3

28/06/2026

Singapore

Singapore

Người mua đã được xác minh

Very Easy ang Friendly Use

This product is all in One pack. The Battery life is long. Cleaning is easy.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 16 in 1 trimmer

Date of Use 2026-06-17

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 16 in 1 trimmer

Date of Use 2026-06-17

01/01/2023

Australia

Australia

Người mua đã được xác minh

All good.

Great product , good quality and amazing shever.Highly recommended.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Multigroom series 9000 MG9720/90 13-in-1, Face, Hair and Body

Date of Use 2021-12-01

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Multigroom series 9000 MG9720/90 13-in-1, Face, Hair and Body

Date of Use 2021-12-01

09/09/2022

Australia

Australia

Người mua đã được xác minh

Best I’ve ever had. Very precise and sharp.

Holds charge very well. Feels good in the hand. Just works very well.

Ưu điểm

Precision , range of cutting heights

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Multigroom series 9000 MG9720/90 13-in-1, Face, Hair and Body

Date of Use 2021-08-09

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Multigroom series 9000 MG9720/90 13-in-1, Face, Hair and Body

Date of Use 2021-08-09

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Dựa trên 2,3 lần cắt tỉa râu mỗi tuần, mỗi buổi trung bình 11,5 phút

  2. Tùy chọn sạc nhanh cung cấp đủ điện cho một lần tỉa

  3. Khi đăng ký trên Philips.com trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua