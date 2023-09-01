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  • Một máy duy nhất, tạo kiểu hoàn chỉnh Một máy duy nhất, tạo kiểu hoàn chỉnh Một máy duy nhất, tạo kiểu hoàn chỉnh

    All-in-One Trimmer Series 5000

    MG5920/15

    Overall rating / 5
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    Một máy duy nhất, tạo kiểu hoàn chỉnh

    Máy tỉa đa dụng của chúng tôi đi kèm với 10 dụng cụ riêng để bạn tạo kiểu và hoàn thiện phong cách cá nhân từ đầu đến chân. Các lưỡi cắt bằng thép không gỉ có thể tự mài bén duy trì được độ bén lâu như mới sử dụng lần đầu mà không cần thiết phải tra dầu.

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    All-in-One Trimmer Series 5000

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    Một máy duy nhất, tạo kiểu hoàn chỉnh

    Dành cho lông mặt, tóc và lông toàn thân

    • 10 trong 1: râu, tóc và lông
    • Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén
    • Công nghệ BeardSense
    Hiệu suất bền lâu để cắt tỉa chính xác

    Hiệu suất bền lâu để cắt tỉa chính xác

    Lưỡi cắt bằng thép không gỉ duy trì được độ bén lâu như mới sử dụng lần đầu mà không cần thiết phải tra dầu.

    Tất cả trong một cho râu, tóc và lông

    Máy tỉa đa năng này cung cấp 10 công cụ cho mọi nhu cầu chải chuốt của bạn. Thuận tiện tỉa và tạo kiểu râu, cắt tóc và tỉa lông toàn thân.

    Cắt tỉa đều râu và sắc nét

    Máy tỉa và bộ lược đa năng cung cấp 11 cài đặt độ dài từ 0,5 đến 16 mm theo các bước chính xác 1 mm cho các kiểu râu ngắn hơn và dài hơn. Thiết kế hẹp của đầu tỉa chính xác giúp dễ dàng tạo các cạnh sắc nét và các chi tiết tinh tế. Làm sạch má, cằm và cổ bằng đầu tỉa kim loại để hoàn thiện diện mạo của bạn.

    Tỉa lông

    Lược dễ lắp ráp giúp làm sạch lông hiệu quả.

    Cắt tóc tại nhà

    Với hệ thống lược đa năng của đầu tỉa, bạn có thể chọn cài đặt độ dài từ 0,5 - 16 mm để tạo kiểu tóc tại nhà.

    Cắt tỉa lông tai và lông mũi dễ dàng và thoải mái

    Máy tỉa đa năng này nhanh chóng cắt bỏ những sợi lông mũi và lông tai không mong muốn tránh gây kích ứng và cắt xước vào da.

    Đầu tỉa điều chỉnh theo râu của bạn

    Đầu tỉa quét mật độ râu 125 lần mỗi giây và tăng công suất chính xác khi bạn cần để xử lý cả râu dày, rậm hoặc dài hơn.

    Hoạt động 4 tuần chỉ với một lần sạc*

    Pin lithium-ion công suất cao, hoạt động được đến 120 phút với tùy chọn sạc nhanh trong 5 phút để có tuổi thọ cao và công suất tối đa.

    Chống nước để sử dụng thuận tiện và dễ vệ sinh

    Máy tỉa có khả năng chống nước, vì vậy bạn có thể thoải mái sử dụng khi tắm và dễ dàng vệ sinh dưới vòi nước.

    Luôn biết khi nào cần sạc

    Chỉ báo pin cho bạn biết tình trạng pin: yếu, hết, đang sạc hoặc đầy. Vì vậy, bạn sẽ không bao giờ phải bận tâm đến việc hết pin giữa lúc đang cắt tỉa.

    Dễ cầm và điều khiển

    Máy tỉa dễ cầm và điều khiển với tay cầm bằng cao su công thái học mang lại sự thoải mái và khả năng điều khiển vượt trội.

    Thông số kỹ thuật

    • Công suất

      Kiểu pin
      Lithium-ion
      Sạc điện
      • 60 phút
      • Sạc nhanh 5 phút
      Thời gian sử dụng
      Lên đến 120 phút
      Tiêu hao điện tối đa
      5 W
      Điện áp đầu vào
      5 V
      Phương pháp sạc
      USB-A (không đi kèm đầu chuyển)

    • Thiết kế

      Thân bàn chải
      Tay cầm bằng cao su tiện dụng

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm

    • Dễ sử dụng

      Khô và ướt
      Chịu nước 100%
      Màn hình
      • Chỉ báo pin yếu
      • Chỉ báo pin đầy
      • Đèn báo sạc pin
      Sạc điện
      Sạc USB-A (5V⎓ / ≥1A)
      Không cần bảo trì
      Không cần dầu bôi trơn lưỡi cắt
      Vận hành
      Chỉ sử dụng không dây

    • Tạo kiểu đa dạng

      Các công cụ tạo kiểu
      • Đầu tỉa bằng thép
      • Đầu tỉa chính xác bằng thép
      • Đầu cắt tỉa lông mũi và tai
      • 2 lược tỉa râu ngắn
      • Lược có thể điều chỉnh 3-7 mm
      • 3 lược cắt tóc
      • 1 lược tỉa lông
      Phụ kiện
      • Túi mềm
      • Đầu cọ vệ sinh
      • USB-A (không đi kèm đầu chuyển)
      Số lượng phụ kiện
      10

    • Cắt tỉa chính xác

      Hiệu suất cắt
      • Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén
      • Công nghệ BeardSense
      Cài đặt độ dài
      11 (0,5 - 16 mm)

    Badge-D2C

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    • Dựa trên 2,3 lần cắt tỉa râu mỗi tuần, mỗi buổi trung bình 11,5 phút
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