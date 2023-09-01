MG5920/15
Một máy duy nhất, tạo kiểu hoàn chỉnh
Máy tỉa đa dụng của chúng tôi đi kèm với 10 dụng cụ riêng để bạn tạo kiểu và hoàn thiện phong cách cá nhân từ đầu đến chân. Các lưỡi cắt bằng thép không gỉ có thể tự mài bén duy trì được độ bén lâu như mới sử dụng lần đầu mà không cần thiết phải tra dầu.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Lưỡi cắt bằng thép không gỉ duy trì được độ bén lâu như mới sử dụng lần đầu mà không cần thiết phải tra dầu.
Máy tỉa đa năng này cung cấp 10 công cụ cho mọi nhu cầu chải chuốt của bạn. Thuận tiện tỉa và tạo kiểu râu, cắt tóc và tỉa lông toàn thân.
Máy tỉa và bộ lược đa năng cung cấp 11 cài đặt độ dài từ 0,5 đến 16 mm theo các bước chính xác 1 mm cho các kiểu râu ngắn hơn và dài hơn. Thiết kế hẹp của đầu tỉa chính xác giúp dễ dàng tạo các cạnh sắc nét và các chi tiết tinh tế. Làm sạch má, cằm và cổ bằng đầu tỉa kim loại để hoàn thiện diện mạo của bạn.
Lược dễ lắp ráp giúp làm sạch lông hiệu quả.
Với hệ thống lược đa năng của đầu tỉa, bạn có thể chọn cài đặt độ dài từ 0,5 - 16 mm để tạo kiểu tóc tại nhà.
Máy tỉa đa năng này nhanh chóng cắt bỏ những sợi lông mũi và lông tai không mong muốn tránh gây kích ứng và cắt xước vào da.
Đầu tỉa quét mật độ râu 125 lần mỗi giây và tăng công suất chính xác khi bạn cần để xử lý cả râu dày, rậm hoặc dài hơn.
Pin lithium-ion công suất cao, hoạt động được đến 120 phút với tùy chọn sạc nhanh trong 5 phút để có tuổi thọ cao và công suất tối đa.
Máy tỉa có khả năng chống nước, vì vậy bạn có thể thoải mái sử dụng khi tắm và dễ dàng vệ sinh dưới vòi nước.
Chỉ báo pin cho bạn biết tình trạng pin: yếu, hết, đang sạc hoặc đầy. Vì vậy, bạn sẽ không bao giờ phải bận tâm đến việc hết pin giữa lúc đang cắt tỉa.
Máy tỉa dễ cầm và điều khiển với tay cầm bằng cao su công thái học mang lại sự thoải mái và khả năng điều khiển vượt trội.
Công suất
Thiết kế
Dịch vụ
Dễ sử dụng
Tạo kiểu đa dạng
Cắt tỉa chính xác
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