Cắt tỉa đều râu và sắc nét

Máy tỉa và bộ lược đa năng cung cấp 11 cài đặt độ dài từ 0,5 đến 16 mm theo các bước chính xác 1 mm cho các kiểu râu ngắn hơn và dài hơn. Thiết kế hẹp của đầu tỉa chính xác giúp dễ dàng tạo các cạnh sắc nét và các chi tiết tinh tế. Làm sạch má, cằm và cổ bằng đầu tỉa kim loại để hoàn thiện diện mạo của bạn.