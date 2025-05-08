Tạo kiểu dễ dàng và hiệu quả với một dụng cụ duy nhất

Được thiết kế để sử dụng linh hoạt và hiệu quả. Với 7 phụ kiện, lưỡi cắt bằng thép tự mài bén để duy trì được độ bén lâu, chính xác và đầu tròn để cắt tỉa nhẹ nhàng hơn, máy tỉa cung cấp cho bạn các khả năng linh hoạt để tạo kiểu mới nhất cho mọi trường hợp.