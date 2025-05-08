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  • Tạo kiểu dễ dàng và hiệu quả với một dụng cụ duy nhất Tạo kiểu dễ dàng và hiệu quả với một dụng cụ duy nhất Tạo kiểu dễ dàng và hiệu quả với một dụng cụ duy nhất

    All-in-One Trimmer 3000 Series Máy tỉa 7 trong 1

    MG3911/15

    Overall rating / 5
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    Tạo kiểu dễ dàng và hiệu quả với một dụng cụ duy nhất

    Được thiết kế để sử dụng linh hoạt và hiệu quả. Với 7 phụ kiện, lưỡi cắt bằng thép tự mài bén để duy trì được độ bén lâu, chính xác và đầu tròn để cắt tỉa nhẹ nhàng hơn, máy tỉa cung cấp cho bạn các khả năng linh hoạt để tạo kiểu mới nhất cho mọi trường hợp.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 1.095.000 đ

    All-in-One Trimmer 3000 Series Máy tỉa 7 trong 1

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    Tạo kiểu dễ dàng và hiệu quả với một dụng cụ duy nhất

    Dành cho lông mặt, tóc và lông toàn thân

    • Lưỡi cắt có đầu tròn
    • Lưỡi cắt tự mài bén
    • Đèn LED sạc
    • Máy tỉa lông mũi
    • Lược tỉa vùng nhạy cảm
    Máy tỉa 7 trong 1

    Máy tỉa 7 trong 1

    Máy tỉa của chúng tôi đi kèm 7 công cụ để bạn có thể cắt tỉa và tạo kiểu râu, cắt tóc và lông, đáp ứng mọi nhu cầu chải chuốt của bạn một cách thuận tiện.

    Tạo kiểu râu dễ dàng và chính xác

    Tạo kiểu râu dễ dàng và chính xác

    Lưỡi cắt và lược tỉa râu tạo ra đường nét rõ ràng cho vẻ ngoài hoàn hảo một cách dễ dàng.

    Cắt bỏ những sợi lông mũi và lông tai không mong muốn

    Cắt bỏ những sợi lông mũi và lông tai không mong muốn

    Máy tỉa được thiết kế để cắt bỏ những sợi lông mũi và lông tai không mong muốn một cách nhẹ nhàng và thoải mái, giúp bạn tránh bị xước và cắt.

    Độ chính xác tối đa và hiệu suất bền lâu

    Độ chính xác tối đa và hiệu suất bền lâu

    Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén tăng hiệu suất cho độ chính xác tối đa, đồng thời duy trì được độ bén lâu và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu mà không cần dầu bôi trơn. Lưỡi cắt không ăn mòn cũng giúp vệ sinh dễ dàng.

    Được thiết kế để cắt tỉa thoải mái hơn

    Được thiết kế để cắt tỉa thoải mái hơn

    Công nghệ lưỡi cắt độc đáo của chúng tôi với đầu tròn được thiết kế để lướt nhẹ nhàng trên da cho trải nghiệm cắt tỉa thoải mái.

    Được thiết kế độc đáo để cắt tỉa nhẹ nhàng các vùng cơ thể nhạy cảm

    Được thiết kế độc đáo để cắt tỉa nhẹ nhàng các vùng cơ thể nhạy cảm

    Lược tỉa vùng nhạy cảm của máy tỉa đa năng được thiết kế độc đáo để bảo vệ làn da ở các vùng nhạy cảm khỏi lưỡi dao khi bạn cắt tỉa, mang đến cảm giác dễ chịu hơn cho da.

    Kiểm soát tốt hơn, thoải mái hơn khi cắt tỉa

    Kiểm soát tốt hơn, thoải mái hơn khi cắt tỉa

    Tay cầm thuận theo tư thế tự nhiên người dùng, giúp thiết bị dễ cầm và thao tác, mang đến cho bạn sự thoải mái và khả năng kiểm soát cần thiết để hoàn thiện vẻ ngoài của bạn.

    Hiệu suất mạnh mẽ nhất quán từ đầu đến cuối

    Hiệu suất mạnh mẽ nhất quán từ đầu đến cuối

    Pin bền bỉ của chúng tôi cung cấp thời gian hoạt động lên đến 60 phút, cho trải nghiệm cắt tỉa mạnh mẽ, liên tục.

    Luôn chú ý đến từng lần cắt tỉa

    Luôn chú ý đến từng lần cắt tỉa

    Đèn báo giúp bạn biết đầy đủ tình trạng pin khi đang sạc, đảm bảo bạn luôn sẵn sàng cho lần cắt tỉa tiếp theo.

    Phụ kiện dễ bảo trì

    Phụ kiện dễ bảo trì

    Tháo đầu tỉa và rửa sạch dưới vòi nước để vệ sinh nhanh chóng, dễ dàng. Sau đó, đảm bảo lau khô trước khi lắp lại vào tay cầm.

    Thông số kỹ thuật

    • Công suất

      Kiểu pin
      Ni-MH
      Thời gian sử dụng
      60 phút
      Sạc điện
      • 8 giờ
      • Sạc USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
      Tình trạng pin
      Chỉ báo sạc

    • Thiết kế

      Hoàn thiện
      Xám trung bình
      Thân bàn chải
      Tay cầm thuận theo tư thế tự nhiên người dùng

    • Dịch vụ

      Bảo hành
      Lên đến 5 năm*

    • Dễ sử dụng

      Tiện lợi
      • Đầu cọ vệ sinh
      • USB-A (không đi kèm đầu chuyển)
      Chống thấm nước
      Các phụ kiện có thể rửa được

    • Tóm tắt

      Vùng cơ thể
      Lông mặt, tóc và lông toàn thân
      Công cụ & phụ kiện
      7
      Cài đặt độ dài
      0,5 – 5 mm
      Cữ lược cắt tỉa chính xác
      Kiểm soát lên đến 1mm

    • Các công cụ tạo kiểu

      Lưỡi cắt tỉa
      Thân thiện với làn da, tự mài bén
      Chuyên dụng
      Đầu cắt tỉa lông mũi và tai

    • Lược

      Vùng nhạy cảm
      1mm
      Râu ngắn
      • 1mm
      • 2mm
      Râu
      • 3mm
      • 5mm

    Badge-D2C

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