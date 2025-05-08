MG3911/15
Tạo kiểu dễ dàng và hiệu quả với một dụng cụ duy nhất
Được thiết kế để sử dụng linh hoạt và hiệu quả. Với 7 phụ kiện, lưỡi cắt bằng thép tự mài bén để duy trì được độ bén lâu, chính xác và đầu tròn để cắt tỉa nhẹ nhàng hơn, máy tỉa cung cấp cho bạn các khả năng linh hoạt để tạo kiểu mới nhất cho mọi trường hợp.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Máy tỉa của chúng tôi đi kèm 7 công cụ để bạn có thể cắt tỉa và tạo kiểu râu, cắt tóc và lông, đáp ứng mọi nhu cầu chải chuốt của bạn một cách thuận tiện.
Lưỡi cắt và lược tỉa râu tạo ra đường nét rõ ràng cho vẻ ngoài hoàn hảo một cách dễ dàng.
Máy tỉa được thiết kế để cắt bỏ những sợi lông mũi và lông tai không mong muốn một cách nhẹ nhàng và thoải mái, giúp bạn tránh bị xước và cắt.
Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén tăng hiệu suất cho độ chính xác tối đa, đồng thời duy trì được độ bén lâu và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu mà không cần dầu bôi trơn. Lưỡi cắt không ăn mòn cũng giúp vệ sinh dễ dàng.
Công nghệ lưỡi cắt độc đáo của chúng tôi với đầu tròn được thiết kế để lướt nhẹ nhàng trên da cho trải nghiệm cắt tỉa thoải mái.
Lược tỉa vùng nhạy cảm của máy tỉa đa năng được thiết kế độc đáo để bảo vệ làn da ở các vùng nhạy cảm khỏi lưỡi dao khi bạn cắt tỉa, mang đến cảm giác dễ chịu hơn cho da.
Tay cầm thuận theo tư thế tự nhiên người dùng, giúp thiết bị dễ cầm và thao tác, mang đến cho bạn sự thoải mái và khả năng kiểm soát cần thiết để hoàn thiện vẻ ngoài của bạn.
Pin bền bỉ của chúng tôi cung cấp thời gian hoạt động lên đến 60 phút, cho trải nghiệm cắt tỉa mạnh mẽ, liên tục.
Đèn báo giúp bạn biết đầy đủ tình trạng pin khi đang sạc, đảm bảo bạn luôn sẵn sàng cho lần cắt tỉa tiếp theo.
Tháo đầu tỉa và rửa sạch dưới vòi nước để vệ sinh nhanh chóng, dễ dàng. Sau đó, đảm bảo lau khô trước khi lắp lại vào tay cầm.
Công suất
Thiết kế
Dịch vụ
Dễ sử dụng
Tóm tắt
Các công cụ tạo kiểu
Lược
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