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  • Máy tỉa đa năng Máy tỉa đa năng Máy tỉa đa năng

    Multigroom series 3000 Tỉa râu đa năng 6 trong 1

    MG3710/15

    Máy tỉa đa năng

    Máy tỉa đa năng bền lâu với 6 công cụ khác nhau để bạn dễ dàng cắt tỉa râu theo ý muốn, cho diện mạo mới mỗi ngày.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 799.000 đ

    Multigroom series 3000 Tỉa râu đa năng 6 trong 1

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    Máy tỉa đa năng

    Máy tỉa 6 trong 1

    • 6 công cụ
    • Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén
    • Thời gian sử dụng lên đến 60 phút
    • Các phụ kiện có thể rửa được
    Lưỡi cắt bằng thép ram không bị gãy, xỉn màu hoặc gỉ sét

    Lưỡi cắt bằng thép ram không bị gãy, xỉn màu hoặc gỉ sét

    Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén của máy tỉa râu và lông này được gia cố bằng sắt và được ram để có độ bền tối đa, giúp các lưỡi cắt vẫn duy trì được độ bén lâu như mới sử dụng lần đầu. Không bị gỉ sét. Không cần dầu bôi trơn.

    Cắt tỉa và tạo kiểu râu bằng 6 công cụ khác nhau

    Cắt tỉa và tạo kiểu râu bằng 6 công cụ khác nhau

    Máy tỉa đa năng này hỗ trợ bạn cắt tỉa và tạo kiểu râu dễ dàng.

    Đầu cắt tỉa râu hoàn hảo quanh cằm và mép

    Đầu cắt tỉa râu hoàn hảo quanh cằm và mép

    Dùng đầu tỉa không cần lược để tạo những đường sắc nét, cân đối xung quanh cằm và mép. Các lưỡi cắt tự mài bén của máy tỉa sau 3 năm sử dụng vẫn duy trì được độ bén lâu và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu.

    Giữ cho lông mũi và lông tai luôn gọn gàng

    Giữ cho lông mũi và lông tai luôn gọn gàng

    Máy tỉa đa năng này nhanh chóng cắt bỏ những sợi lông mũi và lông tai không mong muốn, tránh gây kích ứng và cắt xước vào da.

    4 lược tỉa râu

    4 lược tỉa râu

    2 lược tỉa râu ngắn (1 và 2 mm) và 2 lược tỉa ria mép (3 và 5 mm).

    Thời gian sử dụng 60 phút

    Thời gian sử dụng 60 phút

    Máy tỉa Philips này cho phép bạn sử dụng không dây lên đến 60 phút sau 16 giờ sạc.

    Phụ kiện dễ bảo trì

    Phụ kiện dễ bảo trì

    Mát tỉa râu và lông có các lưỡi cắt không bị ăn mòn và bộ phận bảo vệ chống thấm nước giúp vệ sinh và bảo dưỡng dễ dàng.

    Xếp gọn mọi phụ kiện

    Xếp gọn mọi phụ kiện

    Xếp gọn mọi phụ kiện cắt tỉa lông, tóc trong phòng tắm và túi tập gym, dễ dàng bảo quản và mang theo ra ngoài với túi đựng nhỏ đi kèm.

    Bảo hành bảo vệ mua hàng

    Bảo hành bảo vệ mua hàng

    Tất cả các sản phẩm cắt tỉa của chúng tôi đều được thiết kế với độ bền cao. Các sản phẩm này có chế độ bảo hành 2 năm, không bao giờ cần dầu bôi trơn và tương thích với tất cả yêu cầu điện áp trên toàn thế giới.

    Thông số kỹ thuật

    • Tạo kiểu râu bạn muốn

      Các công cụ tạo kiểu
      • Đầu tỉa
      • Máy tỉa lông mũi và lông tai
      • 2 lược tỉa ria mép
      • 2 lược tỉa râu ngắn
      Số lượng công cụ
      6 công cụ
      Tạo kiểu râu
      • Râu dài
      • Râu ngắn
      • Râu lởm chởm
      • Đường cạo sắc nét
      • Tạo kiểu chi tiết
      • Chòm râu dê

    • Phụ kiện

      Bảo trì
      Đầu cọ vệ sinh
      Túi
      Túi đựng

    • Công suất

      Điện áp tự động
      100-240 V
      Kiểu pin
      Ni-MH
      Sạc điện
      Sạc đầy trong 16 giờ
      Thời gian sử dụng
      60 phút

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm

    • Hệ thống cắt

      Lưỡi cắt tự mài bén

    • Dễ sử dụng

      Không cần bảo trì
      Không cần dầu bôi trơn
      Vệ sinh
      Các phụ kiện có thể rửa được

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