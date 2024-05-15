Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
LUMOP711WHX1/00
Chọn mùi hương của bạn. Thăng hoa tâm trạng của bạn
Giúp bạn thoải mái trong mỗi lần lái xe với bộ khuếch tán mùi hương chính xác OlfaPure 7100. Các hộp cắm và chạy có thể tỏa ra nhiều loại mùi thơm được thiết kế theo phong cách Pháp có thể giúp bạn thư giãn, tỉnh táo, giảm say xe hoặc làm mới không khí.
Tỏa hương chính xác
Không còn bị điếc mũi
Công nghệ khuếch tán khô an toàn hơn
10 mùi hương được thiết kế theo phong cách Pháp
Nạp 4 mùi hương cùng một lúc
Với máy tỏa hương trên xe hơi Philips OlfaPure 7100, bạn có thể chọn mùi hương phù hợp với tâm trạng của bạn khi lái xe. Tăng cường sự thoải mái cho mỗi lần lái xe với một loạt mùi hương được chế tạo tinh tế tại Pháp, thủ đô nước hoa của thế giới. OlfaPure sẽ khuếch tán mùi hương phù hợp, cho dù bạn muốn thư giãn khi đi làm căng thẳng, cảm thấy tỉnh táo hơn khi lái xe dài, giảm bớt các triệu chứng say tàu xe hay làm trong lành không khí. Bạn có thể điều chỉnh mùi hương chỉ với một nút bấm.
Philips OlfaPure 7100 sử dụng phương pháp khuếch tán không khí khô, một cách tiên tiến hơn để tỏa hương. Khuếch tán không khí khô hoạt động bằng cách áp dụng luồng không khí điều áp lên vật liệu được truyền hương thơm hoặc hoạt chất, từ đó giảm thiểu việc giải phóng các hạt vào không khí, dẫn đến mức VOC (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) và các hạt không mong muốn khác ở mức cực thấp. Không khí sẽ trong lành hơn để hít thở, đặc biệt là đối với những người có vấn đề về hô hấp.
Với bốn khe cắm hộp chứa kiểu “cắm là chạy”, Philips OlfaPure 7100 có thể được nạp với bốn mùi hương mà bạn chọn – tổng cộng có 10 mùi hương khác nhau để lựa chọn. Mỗi loại mùi hương được chế tác ở miền nam nước Pháp từ những nguyên liệu chất lượng cao. Vì vậy, tùy thuộc vào cảm giác của bạn hoặc loại hành trình sắp diễn ra, bạn có thể chọn hương liệu hoàn hảo giúp cải thiện tâm trạng chỉ bằng cách chạm vào nút. Mỗi hộp chứa có thể tích ổn định trong suốt vòng đời của nó. Ngoài ra, bạn sẽ được nhắc khi đến lúc thay hộp chứa.
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