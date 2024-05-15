Chọn hương liệu phù hợp để cải thiện tâm trạng của bạn

Với máy tỏa hương trên xe hơi Philips OlfaPure 7100, bạn có thể chọn mùi hương phù hợp với tâm trạng của bạn khi lái xe. Tăng cường sự thoải mái cho mỗi lần lái xe với một loạt mùi hương được chế tạo tinh tế tại Pháp, thủ đô nước hoa của thế giới. OlfaPure sẽ khuếch tán mùi hương phù hợp, cho dù bạn muốn thư giãn khi đi làm căng thẳng, cảm thấy tỉnh táo hơn khi lái xe dài, giảm bớt các triệu chứng say tàu xe hay làm trong lành không khí. Bạn có thể điều chỉnh mùi hương chỉ với một nút bấm.