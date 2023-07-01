Tỏa hương chính xác giúp tránh tình trạng “điếc mũi”

Một số máy tỏa hương liên tục nhỏ giọt hương liệu vào không khí nhưng khi mũi của bạn luôn tiếp xúc với một mùi nào đó, não của bạn sẽ nhanh chóng học cách bỏ qua nó. Tên gọi “điếc mũi” tức là bạn không còn ngửi được mùi hương nữa. Để tránh tình trạng này, Philips OlfaPure sử dụng một cơ chế tỏa hương độc đáo giúp điều chỉnh khéo léo cường độ của mùi hương. Bạn không chỉ tránh bị điếc mũi mà hương liệu còn được phân phối cân bằng, không quá nồng. Ngoài ra, tùy thuộc vào sở thích của bạn, bạn có thể điều chỉnh lượng mùi hương tỏa ra. Vì vậy, bạn có thể tận hưởng đúng mức độ hương thơm trên mỗi lần lái xe.