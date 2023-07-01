Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
LUMOP710BLKX1
Chọn mùi hương của bạn. Thăng hoa tâm trạng của bạn
Giúp bạn thoải mái trong mỗi lần lái xe với bộ khuếch tán mùi hương chính xác OlfaPure 7100. Các hộp cắm và chạy có thể tỏa ra nhiều loại mùi thơm được thiết kế theo phong cách Pháp có thể giúp bạn thư giãn, tỉnh táo, giảm say xe hoặc làm mới không khí.
Tỏa hương chính xác
Không còn bị điếc mũi
Công nghệ khuếch tán khô an toàn hơn
10 mùi hương được thiết kế theo phong cách Pháp
Với máy tỏa hương trên xe hơi Philips OlfaPure 7100, bạn có thể chọn mùi hương phù hợp với tâm trạng của bạn khi lái xe. Tăng cường sự thoải mái cho mỗi lần lái xe với một loạt mùi hương được chế tạo tinh tế tại Pháp, thủ đô nước hoa của thế giới. OlfaPure sẽ khuếch tán mùi hương phù hợp, cho dù bạn muốn thư giãn khi đi làm căng thẳng, cảm thấy tỉnh táo hơn khi lái xe dài, giảm bớt các triệu chứng say tàu xe hay làm trong lành không khí. Bạn có thể điều chỉnh mùi hương chỉ với một nút bấm.
Philips OlfaPure 7100 sử dụng phương pháp khuếch tán không khí khô, một cách tiên tiến hơn để tỏa hương. Khuếch tán không khí khô hoạt động bằng cách áp dụng luồng không khí điều áp lên vật liệu được truyền hương thơm hoặc hoạt chất, từ đó giảm thiểu việc giải phóng các hạt vào không khí, dẫn đến mức VOC (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) và các hạt không mong muốn khác ở mức cực thấp. Không khí sẽ trong lành hơn để hít thở, đặc biệt là đối với những người có vấn đề về hô hấp.
Một số máy tỏa hương liên tục nhỏ giọt hương liệu vào không khí nhưng khi mũi của bạn luôn tiếp xúc với một mùi nào đó, não của bạn sẽ nhanh chóng học cách bỏ qua nó. Tên gọi “điếc mũi” tức là bạn không còn ngửi được mùi hương nữa. Để tránh tình trạng này, Philips OlfaPure sử dụng một cơ chế tỏa hương độc đáo giúp điều chỉnh khéo léo cường độ của mùi hương. Bạn không chỉ tránh bị điếc mũi mà hương liệu còn được phân phối cân bằng, không quá nồng. Ngoài ra, tùy thuộc vào sở thích của bạn, bạn có thể điều chỉnh lượng mùi hương tỏa ra. Vì vậy, bạn có thể tận hưởng đúng mức độ hương thơm trên mỗi lần lái xe.
Đánh giá
Được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm độc lập theo tiêu chuẩn QB/T2761-2006, vật liệu HESA không có luồng khí chủ động, về tốc độ loại bỏ khí trong 24 giờ. Công suất so với vật liệu than hoạt tính thông thường có cùng trọng lượng. Kiểm tra chuẩn đối sánh được thực hiện tại phòng thí nghiệm nội bộ.