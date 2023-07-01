Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
LUMAC109BLKX1
Chọn mùi hương của bạn. Thăng hoa tâm trạng của bạn
Được thiết kế đặc biệt để kết hợp với các phân tử mùi, như khói thuốc lá hoặc thức ăn, nhờ đó làm cho không khí trong xe của bạn trở nên tươi mới.
Tươi, Thơm
Các hương thơm được OlfaPure 7100 sử dụng đã được thử nghiệm để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của Hiệp hội Nước hoa Quốc tế (IFRA). Các tiêu chuẩn này kiểm tra xem mùi thơm đó có chứa đúng lượng tinh dầu hay không và tất cả các thành phần đều an toàn để sử dụng.
Đánh giá
Anti-V giúp vô hiệu hóa vi khuẩn trong không khí, đã được thử nghiệm chống lại mầm bệnh trong không khí thông qua thử nghiệm huyền phù định lượng trong phòng thí nghiệm độc lập, đáp ứng Tiêu chuẩn NF EN 14476 của chính phủ Pháp.