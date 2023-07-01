Hiệu ứng đã được thử nghiệm nội bộ với một nhóm người bị say tàu xe trong 8 phút lái xe. Những người tham gia được yêu cầu đọc văn bản trên máy tính bảng và thông báo bật lên cứ sau 1 phút để đánh giá tác dụng khi có và không có mùi thơm và nhận thấy các triệu chứng giảm khi sử dụng hương liệu.