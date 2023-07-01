Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
LUMAC108BLKX1
Chọn mùi hương của bạn. Thăng hoa tâm trạng của bạn
Được thiết kế đặc biệt để kết hợp với các phân tử mùi, như khói thuốc lá hoặc thức ăn, nhờ đó làm cho không khí trong xe của bạn trở nên tươi mới.
Thảo mộc bạc hà
Các hương thơm được OlfaPure 7100 sử dụng đã được thử nghiệm để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của Hiệp hội Nước hoa Quốc tế (IFRA). Các tiêu chuẩn này kiểm tra xem mùi thơm đó có chứa đúng lượng tinh dầu hay không và tất cả các thành phần đều an toàn để sử dụng.
Đánh giá
Hiệu ứng đã được thử nghiệm nội bộ với một nhóm người bị say tàu xe trong 8 phút lái xe. Những người tham gia được yêu cầu đọc văn bản trên máy tính bảng và thông báo bật lên cứ sau 1 phút để đánh giá tác dụng khi có và không có mùi thơm và nhận thấy các triệu chứng giảm khi sử dụng hương liệu.