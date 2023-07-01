Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
LUMAC107BLKX1
Chọn mùi hương của bạn. Thăng hoa tâm trạng của bạn
Được thiết kế đặc biệt để kết hợp với các phân tử mùi, như khói thuốc lá hoặc thức ăn, nhờ đó làm cho không khí trong xe của bạn trở nên tươi mới.
Hoa, Thơm
Các hương thơm được OlfaPure 7100 sử dụng đã được thử nghiệm để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của Hiệp hội Nước hoa Quốc tế (IFRA). Các tiêu chuẩn này kiểm tra xem mùi thơm đó có chứa đúng lượng tinh dầu hay không và tất cả các thành phần đều an toàn để sử dụng.
Đánh giá
Sự hiện diện của chất phản tác dụng có thể làm giảm cường độ cảm nhận của mùi hôi như trải nghiệm của những người tham gia, những người đã đánh giá cường độ của mùi hôi so với cường độ tổng thể của hỗn hợp trong các thử nghiệm nội bộ.