Chọn mùi hương của bạn. Thăng hoa tâm trạng của bạn

Được thiết kế đặc biệt để kết hợp với các phân tử mùi, như khói thuốc lá hoặc thức ăn, nhờ đó làm cho không khí trong xe của bạn trở nên tươi mới.