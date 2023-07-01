Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
LUMAC106BLKX1
Chọn mùi hương của bạn. Thăng hoa tâm trạng của bạn
Với sự pha trộn giữa hương hoa và hương biển, mùi thơm này sẽ khiến bạn cảm tưởng như đang thư giãn trên một bãi biển nhiệt đới ấm áp.
Hoa, Biển
Các hương thơm được OlfaPure 7100 sử dụng đã được thử nghiệm để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của Hiệp hội Nước hoa Quốc tế (IFRA). Các tiêu chuẩn này kiểm tra xem mùi thơm đó có chứa đúng lượng tinh dầu hay không và tất cả các thành phần đều an toàn để sử dụng.
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