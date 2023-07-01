Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
LUMAC104BLKX1
Chọn mùi hương của bạn. Thăng hoa tâm trạng của bạn
Nâng cao tinh thần của bạn vào một ngày ảm đạm với hỗn hợp thú vị gồm 17 loại mùi trái cây, mang đến những làn hương tuyệt vời đầy phấn chấn.
Hoa, Trái cây
Các hương thơm được OlfaPure 7100 sử dụng đã được thử nghiệm để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của Hiệp hội Nước hoa Quốc tế (IFRA). Các tiêu chuẩn này kiểm tra xem mùi thơm đó có chứa đúng lượng tinh dầu hay không và tất cả các thành phần đều an toàn để sử dụng.
Đánh giá