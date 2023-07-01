Hương liệu tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn IFRA

Các hương thơm được OlfaPure 7100 sử dụng đã được thử nghiệm để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của Hiệp hội Nước hoa Quốc tế (IFRA). Các tiêu chuẩn này kiểm tra xem mùi thơm đó có chứa đúng lượng tinh dầu hay không và tất cả các thành phần đều an toàn để sử dụng.