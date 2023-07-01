Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
LUMAC102BLKX1
Chọn mùi hương của bạn. Thăng hoa tâm trạng của bạn
Giống như đi dạo vào buổi sáng chủ nhật qua chợ trái cây, hương cam quýt tươi mát này sẽ tiếp thêm sinh lực cho tâm trí của bạn.
Cam quýt, Tươi mát
Các hương thơm được OlfaPure 7100 sử dụng đã được thử nghiệm để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của Hiệp hội Nước hoa Quốc tế (IFRA). Các tiêu chuẩn này kiểm tra xem mùi thơm đó có chứa đúng lượng tinh dầu hay không và tất cả các thành phần đều an toàn để sử dụng.
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