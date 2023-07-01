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OlfaPureHộp chứa hương thơm trên xe hơi - Jasmin

LUMAC101BLKX1

Chọn mùi hương của bạn. Thăng hoa tâm trạng của bạn

Giống như đi dạo vào buổi sáng qua một khu vườn xanh tươi, hương hoa và cây cỏ từ hoa oải hương và đinh hương giúp bạn gắn kết với thiên nhiên.

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Hương thơm nâng cao trải nghiệm lái xe của bạn

Chọn mùi hương của bạn. Thăng hoa tâm trạng của bạn

  • Có hoa

Chọn hương liệu phù hợp để cải thiện tâm trạng của bạn

Hương liệu tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn IFRA

Các hương thơm được OlfaPure 7100 sử dụng đã được thử nghiệm để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của Hiệp hội Nước hoa Quốc tế (IFRA). Các tiêu chuẩn này kiểm tra xem mùi thơm đó có chứa đúng lượng tinh dầu hay không và tất cả các thành phần đều an toàn để sử dụng.

Thông số kỹ thuật

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