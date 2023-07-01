Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
LUMAC101BLKX1
Chọn mùi hương của bạn. Thăng hoa tâm trạng của bạn
Giống như đi dạo vào buổi sáng qua một khu vườn xanh tươi, hương hoa và cây cỏ từ hoa oải hương và đinh hương giúp bạn gắn kết với thiên nhiên.
Có hoa
Các hương thơm được OlfaPure 7100 sử dụng đã được thử nghiệm để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của Hiệp hội Nước hoa Quốc tế (IFRA). Các tiêu chuẩn này kiểm tra xem mùi thơm đó có chứa đúng lượng tinh dầu hay không và tất cả các thành phần đều an toàn để sử dụng.
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