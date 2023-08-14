Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
LUM24961WU70X2/20
Tận hưởng độ sáng lâu dài để lái xe an toàn hơn.
Để lái xe phong cách, hãy nâng cấp lên đèn định vị Philips Ultinon Pro7000 LED [≈W5W] 24V. Các bóng đèn này có ánh sáng rực rỡ và kiểu dáng trang nhã để bạn có thể báo hiệu lưu thông một cách an toàn và sành điệu.
LED-T10 [≈W5W]
Số lượng: 2 bóng đèn
24V, 4000 K Ánh sáng trắng ấm
Hệ thống ô tô tiên tiến
Cảnh báo hướng rẽ của xe có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho bạn. Để phòng ngừa va chạm, mọi người cần phải biết được bạn muốn làm gì. Nhu cầu đèn tín hiệu sáng và rực rỡ lại càng quan trọng hơn nữa trong các điều kiện thời tiết xấu có tầm nhìn hạn chế. Đèn tín hiệu LED Philips Ultinon Pro7000 cung cấp hiệu ứng ánh sáng trắng ấm tới 4000 K để chiếu sáng nội thất và định vị. Chiếc xe biểu hiện bạn là ai, vì vậy hãy tạo phong cách với đèn tín hiệu LED Philips.
Cho dù đó là đèn báo đỗ xe, đèn hộc đựng giấy tờ xe hay chiếu sáng nội thất, đèn LED Philips Ultinon Pro7000 có góc chiếu sáng rộng và được thiết kế để đem lại độ phân bố ánh sáng đồng đều, nhằm đảm bảo đèn sẽ chiếu sáng ở những nơi bạn cần.
Mục đích chính của chiếu sáng bên ngoài là để giúp cho bạn và những người lái xe khác có thể quan sát nhau dễ dàng hơn, vậy thì không có lý do gì bạn lại không thể có được một bóng đèn đẹp cùng lúc đó. Nếu bạn đang muốn nâng cấp phong cách của mình mà không cần mua một chiếc xe mới hơn, thì việc thay thế hệ thống chiếu sáng bên ngoài bằng đèn tín hiệu LED Philips Ultinon Pro7000 là một cách tiêu tiền thông minh.
Đánh giá
Không tuân thủ ECE