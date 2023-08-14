Bóng đèn LED sáng chiếu sáng nội thất xe tải của bạn

Chọn đèn Philips Ultinon Pro7000 LED để quan sát rõ và chiếu sáng đầy phong cách bên trong xe tải. Với chùm tia sáng rực rỡ và thiết kế kiểu cách, các đèn này sẽ thay đổi trải nghiệm lái xe của bạn. Bất kể là bạn đang tìm điện thoại bị rơi mất hoặc bạn đang cố gắng tìm kiếm đường đi nhanh nhất, giờ đây bạn có thể làm mọi việc với đèn nội thất sáng rực rỡ này.