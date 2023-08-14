Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
LUM24844CU70X1/20
Tận hưởng độ sáng lâu dài để lái xe an toàn hơn.
Để lái xe phong cách hơn, hãy nâng cấp lên đèn Philips Ultinon Pro7000 LED 30mm festoons để chiếu sáng nội thất. Ánh sáng trắng lạnh 6000 K hiệu suất cao chiếu sáng bên trong xe tải của bạn, đồng thời an toàn cho mắt.
LED-FEST 30mm
Số lượng: 1 bóng đèn
24V, 6000 K Ánh sáng trắng lạnh
Hệ thống ô tô tiên tiến
Chọn đèn Philips Ultinon Pro7000 LED để quan sát rõ và chiếu sáng đầy phong cách bên trong xe tải. Với chùm tia sáng rực rỡ và thiết kế kiểu cách, các đèn này sẽ thay đổi trải nghiệm lái xe của bạn. Bất kể là bạn đang tìm điện thoại bị rơi mất hoặc bạn đang cố gắng tìm kiếm đường đi nhanh nhất, giờ đây bạn có thể làm mọi việc với đèn nội thất sáng rực rỡ này.
Đèn nội thất Philips Ultinon Pro7000 LED cung cấp hiệu ứng ánh sáng ban ngày mạnh mẽ lên đến 6000 K, chiếu sáng khoang lái xe tải với ánh sáng rực rỡ, đồng đều và phong cách.
Nếu bạn đang muốn cải thiện cả ánh sáng và phong cách nội thất xe của mình, hãy chọn bóng đèn Philips Ultinon Pro7000 LED. Ánh sáng trắng sắc nét sẽ giúp bạn nhìn rõ trong ngăn đựng đồ, tìm điện thoại hoặc ví tiền bị rơi dưới yên xe hoặc tìm kiếm đồ vật trong cốp xe. Ngoài việc giúp bạn nhìn rõ hơn, bóng đèn cũng được thiết kế khá thanh lịch.
Đánh giá
Không tuân thủ ECE