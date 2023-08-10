Chiếu sáng hơn trên đường đi

Philips Ultinon 1000 Moto giúp mọi chuyến đi trở nên thoải mái. Bóng đèn cung cấp ánh sáng trắng, rực rỡ cho hiệu suất tối ưu và thiết kế nhỏ gọn để dễ dàng lắp vào hầu hết các loại xe. Bóng đèn phù hợp với các hệ thống điện xe máy AC và DC và có khả năng chống rung.