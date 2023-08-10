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Ultinon 1000 MotoBóng đèn pha xe môtô AC/DC

LUM11163U1MX1/20

1116311

Chiếu sáng hơn trên đường đi

Philips Ultinon 1000 Moto giúp mọi chuyến đi trở nên thoải mái. Bóng đèn cung cấp ánh sáng trắng, rực rỡ cho hiệu suất tối ưu và thiết kế nhỏ gọn để dễ dàng lắp vào hầu hết các loại xe. Bóng đèn phù hợp với các hệ thống điện xe máy AC và DC và có khả năng chống rung.

Xem tất cả lợi ích

Hiệu suất LED ổn định

Chiếu sáng hơn trên đường đi

  • LED-HL [~M5/T19]

  • Chùm đèn pha sáng

  • Ánh sáng trắng mát lạnh 6000 K

  • Trình điều khiển IC cho AC/DC đa năng

Nhìn rõ được mặt đường phía trước

Phong cách sành điệu nhưng đảm bảo an toàn, hãy chọn đèn LED Philips Ultinon Moto với hiệu suất cao, chiếu ánh sáng xa, rộng và sáng hơn về phía trước. Dạng chùm sáng đồng đều và chính xác tăng cường khả năng quan sát, cung cấp tầm nhìn rõ hơn đảm bảo an toàn khi tham gia lưu thông.

Nhiệt độ màu lên tới 6.000 Kelvin đem đến ánh sáng trắng mát lạnh

Philips Ultinon 1000 Moto có nhiệt độ màu lên tới 6000 K mang lại sự thoải mái cho mắt, giúp lái xe trong bóng tối trở thành trải nghiệm an toàn hơn, dễ chịu hơn.

Khả năng tương thích điện với xe máy AC và DC

Trình điều khiển IC tích hợp phù hợp với hầu hết các hệ thống điện xe máy 12V DC và AC, khiến nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho người lái hầu hết mọi loại xe máy.

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Người dùng tự chịu trách nhiệm đảm bảo việc gắn thêm các loại bóng đèn LED phải tuân thủ quy định hiện hành ở nơi sở tại.

  2. So với các yêu cầu tối thiểu theo luật của ECE R113