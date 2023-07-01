Hiệu suất ô tô lâu dài

Đèn LED công suất cao tạo ra nhiều nhiệt hơn, có thể làm giảm lượng ánh sáng phát ra và rút ngắn tuổi thọ của bóng đèn. Đèn LED tốt nhất là đèn có khả năng quản lý nhiệt hiệu quả. Đèn LED Philips Ultinon Rally 3550 được trang bị Aircool+, một hệ thống quản lý nhiệt tiên tiến có ống làm mát bằng đồng đặc biệt và thiết kế tản nhiệt cải tiến. Những yếu tố này kết hợp với nhau để tản nhiệt nhanh chóng, giúp đèn có tuổi thọ lên tới 1.500 giờ trong điều kiện thực tế và mang lại hiệu suất hoạt động trơn tru trong xe hơi của bạn. Nhờ vậy, bạn có thể an tâm rằng khi lắp đặt đèn Philips, bạn sẽ có được độ sáng và chất lượng lâu dài.