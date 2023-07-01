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Đèn LED siêu sáng công suất cao
Thể hiện đam mê của bạn. Thể hiện phong cách của bạn trong bóng tối. Philips Ultinon Rally 3550 mang đến cho bạn đèn LED trắng 50 watt mạnh mẽ ở vị trí bạn cần. Hệ thống làm mát thông minh và thiết kế chất lượng của Philips mang đến cho bạn độ sáng cực cao với tuổi thọ bền bỉ.Xem tất cả lợi ích
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Nhờ thiết kế công suất cao, đèn LED Philips Ultinon Rally 3550 mang đến độ sáng cao lên đến 50 W và 4500 lm. Hưởng lợi từ kinh nghiệm của chúng tôi về các giải pháp chiếu sáng ô tô và có được độ sáng vượt trội ở những nơi cần thiết, giúp bạn phản ứng nhanh hơn trước những nguy cơ tiềm ẩn phía trước.
Lái xe với đèn LED Philips Ultinon Rally 3550 nâng cao phong cách cũng như sự an toàn của bạn. Dễ quan sát hơn với ánh sáng trắng phong cách 6500 Kelvin để lái xe thoải mái hơn. Bên cạnh vẻ ngoài bắt mắt, những bóng đèn này còn mang lại độ tương phản cao hơn, cho phép bạn nhận biết các chướng ngại vật và biển báo hiệu tốt hơn trong bóng tối.
Một số mẫu xe hơi có thể đặt ra những thách thức cụ thể đối với bóng đèn LED retrofit. Đó là lý do chúng tôi đã phát triển các phụ kiện Philips thông minh ví dụ như vòng chuyển đổi Philips và bộ chuyển đổi CANBus, để người lái xe có thể nâng cấp lên công nghệ LED trên nhiều mẫu xe hơi. Hãy kiểm tra xem bạn có cần các phụ kiện LED Philips tùy chọn để đảm bảo phù hợp nhất với xe của bạn hay không. Tìm thêm thông tin về các phụ kiện Philips tại đây*.
Đèn LED công suất cao tạo ra nhiều nhiệt hơn, có thể làm giảm lượng ánh sáng phát ra và rút ngắn tuổi thọ của bóng đèn. Đèn LED tốt nhất là đèn có khả năng quản lý nhiệt hiệu quả. Đèn LED Philips Ultinon Rally 3550 được trang bị Aircool+, một hệ thống quản lý nhiệt tiên tiến có ống làm mát bằng đồng đặc biệt và thiết kế tản nhiệt cải tiến. Những yếu tố này kết hợp với nhau để tản nhiệt nhanh chóng, giúp đèn có tuổi thọ lên tới 1.500 giờ trong điều kiện thực tế và mang lại hiệu suất hoạt động trơn tru trong xe hơi của bạn. Nhờ vậy, bạn có thể an tâm rằng khi lắp đặt đèn Philips, bạn sẽ có được độ sáng và chất lượng lâu dài.
Nhìn rõ hơn là yếu tố quan trọng đối với sự an toàn của bạn và việc giảm độ chói từ đèn pha cũng quan trọng không kém. Nhiều sản phẩm công suất cao ưu tiên tạo ra trải nghiệm thích thú hơn là đảm bảo an toàn. Với bóng đèn Philips Ultinon Rally 3550, bạn sẽ có được lượng ánh sáng cực cao ở mức độ chói hợp lý.
Chiếu sáng ô tô của Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm chất lượng dành cho ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất.
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