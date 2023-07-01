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  • Đèn LED siêu sáng công suất cao Đèn LED siêu sáng công suất cao Đèn LED siêu sáng công suất cao

    Ultinon Rally 3550 HL Bóng đèn pha xe hơi công suất cao

    11012U3550X2

    Đèn LED siêu sáng công suất cao

    Thể hiện đam mê của bạn. Thể hiện phong cách của bạn trong bóng tối. Philips Ultinon Rally 3550 mang đến cho bạn đèn LED trắng 50 watt mạnh mẽ ở vị trí bạn cần. Hệ thống làm mát thông minh và thiết kế chất lượng của Philips mang đến cho bạn độ sáng cực cao với tuổi thọ bền bỉ.

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    Ultinon Rally 3550 HL Bóng đèn pha xe hơi công suất cao

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    Đèn LED siêu sáng công suất cao

    Giải phóng sức mạnh của ánh sáng

    • LED-HL [≈HIR2]
    • Số lượng: 2 bóng đèn
    • 12 V, 50 W, 4500 lm, 6500 K
    • Hệ thống ô tô tiên tiến

    Tận hưởng nhiều ánh sáng hơn với công suất cao và độ sáng cao

    Nhờ thiết kế công suất cao, đèn LED Philips Ultinon Rally 3550 mang đến độ sáng cao lên đến 50 W và 4500 lm. Hưởng lợi từ kinh nghiệm của chúng tôi về các giải pháp chiếu sáng ô tô và có được độ sáng vượt trội ở những nơi cần thiết, giúp bạn phản ứng nhanh hơn trước những nguy cơ tiềm ẩn phía trước.

    Ánh sáng trắng lên đến 6500 Kelvin

    Lái xe với đèn LED Philips Ultinon Rally 3550 nâng cao phong cách cũng như sự an toàn của bạn. Dễ quan sát hơn với ánh sáng trắng phong cách 6500 Kelvin để lái xe thoải mái hơn. Bên cạnh vẻ ngoài bắt mắt, những bóng đèn này còn mang lại độ tương phản cao hơn, cho phép bạn nhận biết các chướng ngại vật và biển báo hiệu tốt hơn trong bóng tối.

    Nâng cấp dễ dàng

    Một số mẫu xe hơi có thể đặt ra những thách thức cụ thể đối với bóng đèn LED retrofit. Đó là lý do chúng tôi đã phát triển các phụ kiện Philips thông minh ví dụ như vòng chuyển đổi Philips và bộ chuyển đổi CANBus, để người lái xe có thể nâng cấp lên công nghệ LED trên nhiều mẫu xe hơi. Hãy kiểm tra xem bạn có cần các phụ kiện LED Philips tùy chọn để đảm bảo phù hợp nhất với xe của bạn hay không. Tìm thêm thông tin về các phụ kiện Philips tại đây*.

    Hiệu suất ô tô lâu dài

    Đèn LED công suất cao tạo ra nhiều nhiệt hơn, có thể làm giảm lượng ánh sáng phát ra và rút ngắn tuổi thọ của bóng đèn. Đèn LED tốt nhất là đèn có khả năng quản lý nhiệt hiệu quả. Đèn LED Philips Ultinon Rally 3550 được trang bị Aircool+, một hệ thống quản lý nhiệt tiên tiến có ống làm mát bằng đồng đặc biệt và thiết kế tản nhiệt cải tiến. Những yếu tố này kết hợp với nhau để tản nhiệt nhanh chóng, giúp đèn có tuổi thọ lên tới 1.500 giờ trong điều kiện thực tế và mang lại hiệu suất hoạt động trơn tru trong xe hơi của bạn. Nhờ vậy, bạn có thể an tâm rằng khi lắp đặt đèn Philips, bạn sẽ có được độ sáng và chất lượng lâu dài.

    Hạn chế tình trạng chói mắt ngay cả ở công suất ánh sáng cao

    Nhìn rõ hơn là yếu tố quan trọng đối với sự an toàn của bạn và việc giảm độ chói từ đèn pha cũng quan trọng không kém. Nhiều sản phẩm công suất cao ưu tiên tạo ra trải nghiệm thích thú hơn là đảm bảo an toàn. Với bóng đèn Philips Ultinon Rally 3550, bạn sẽ có được lượng ánh sáng cực cao ở mức độ chói hợp lý.

    Tin tưởng thương hiệu - chất lượng Philips đáng tin cậy

    Chiếu sáng ô tô của Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm chất lượng dành cho ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Điểm vượt trội sản phẩm
      Độ sáng cao, lumen đầu ra cao, AirCool+
      Ưu điểm mong muốn
      Công suất cao, độ sáng cao hơn

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      Đèn pha, đèn cốt
      Chân cắm
      PX22d
      Chủng loại và màu sắc
      HIR2 LED 11012 U3550 12V X2
      Xác thực ECE
      Không
      Dãy sản phẩm
      Ultinon Rally 3550 HL
      Công nghệ
      LED
      Loại bóng
      LED-HL [≈HIR2]
      Hộp điều khiển -Chiều dài (mm)
      53
      Hộp điều khiển -Chiều rộng (mm)
      31
      Hộp điều khiển -Chiều cao (mm)
      13

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      1500 giờ

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Lumen
      4500 lm
      Nhiệt độ màu
      6500 K

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      50  W
      Điện áp
      12  V

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      11012U3550X2
      Mã đặt hàng
      72737031

    • Dữ liệu đóng gói

      EAN1
      6974260727370
      EAN3
      6974260727387
      Dạng đóng gói
      X2

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      Chiều dài
      11.1  cm
      Chiều rộng
      5  cm
      Chiều cao
      15.5  cm
      Trọng lượng thực trên bộ phận
      107.5  g
      Số lượng gói
      2 cái
      MOQ (dành cho chuyên gia)
      6
      Tổng trọng lượng trên bộ phận [g]
      291,6

    • Thông tin bao bì ngoài

      Chiều dài
      23.5  cm
      Chiều rộng
      16  cm
      Chiều cao
      16.6  cm
      Tổng trọng lượng [kg]
      1,8904
      Trọng lượng thực [g]
      1749,6

    Badge-D2C

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