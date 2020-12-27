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Ngừng sản xuất

Power AlkalinePin

LR6P4B/59

Cung cấp năng lượng cho mọi thiết bị tiêu thụ năng lượng cao

Các sản phẩm điện tử ngày nay, ví dụ như đồ chơi điện tử và âm thanh di động, cần tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Hãy sử dụng Pin kiềm cấp nguồn của Philips để các thiết bị có thể vận hành lâu hơn.

Xem tất cả lợi ích

Cung cấp năng lượng cho mọi thiết bị tiêu thụ năng lượng cao

  • AA

  • Kiềm

Dòng sản phẩm pin đầy đủ, đáp ứng mọi nhu cầu

Philips cung cấp một danh mục sản phẩm hoàn chỉnh bao gồm các loại pin được sử dụng thường xuyên nhất (AA, AAA, C, D, 9V) với nhiều dạng đóng gói khác nhau để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Pin Kiềm của Philips chứa 0% cadimi, thủy ngân, chì

Những loại pin Philips này được đảm bảo không chứa các kim loại nặng có hại như cadimi, thủy ngân và chì.

Sử dụng đối tác hậu cần Green Eletron để thải bỏ pin

Sử dụng đối tác hậu cần Green Eletron để thải bỏ pin

Để góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, hãy sử dụng đối tác hậu cần Green Eletron của chúng tôi để thải bỏ pin một cách có trách nhiệm. Xem trang web https://www.greeneletron.org.br/pilhas để biết thông tin về các điểm thu gom.

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Để góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, hãy sử dụng đối tác hậu cần Green Eletron của chúng tôi để thải bỏ pin một cách có trách nhiệm. Xem trang web https://www.greeneletron.org.br/pilhas để biết thông tin về các điểm thu gom.