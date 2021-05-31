Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
LR6E4B/40
Công suất cực cao dành cho các thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng
Pin kiềm Ultra Alkaline mang đến công suất điện cao nhất có thể mà bạn cần, thích hợp dành cho các thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng.
AA
Ultra Alkaline
Pin kiềm AA Ultra Alkaline của Philips cung cấp thêm 132% công suất so với tiêu chuẩn công nghiệp
Những loại pin Philips này được đảm bảo không chứa các kim loại nặng có hại như cadimi, thủy ngân và chì.
Để giúp nhận dạng các kích thước pin phổ biến nhất, chúng tôi sử dụng mã màu cho các kích thước pin theo tiêu chuẩn công nghiệp.
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