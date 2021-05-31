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Ngừng sản xuất

Ultra AlkalinePin

LR6E4B/40

Công suất cực cao dành cho các thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng

Pin kiềm Ultra Alkaline mang đến công suất điện cao nhất có thể mà bạn cần, thích hợp dành cho các thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng.

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Công suất cực cao dành cho các thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng

  • AA

  • Ultra Alkaline

Cung cấp thêm 132% công suất so với tiêu chuẩn công nghiệp

Pin kiềm AA Ultra Alkaline của Philips cung cấp thêm 132% công suất so với tiêu chuẩn công nghiệp

Pin Kiềm của Philips chứa 0% cadimi, thủy ngân, chì

Những loại pin Philips này được đảm bảo không chứa các kim loại nặng có hại như cadimi, thủy ngân và chì.

Màu sắc giúp nhận dạng kích thước pin dễ dàng hơn

Để giúp nhận dạng các kích thước pin phổ biến nhất, chúng tôi sử dụng mã màu cho các kích thước pin theo tiêu chuẩn công nghiệp.

Thông số kỹ thuật

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