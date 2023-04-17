Công nghệ Kiềm lý tưởng cho các thiết bị đòi hỏi nhiều năng lượng

Pin lâu dài và nguồn điện đáng tin cậy cho các thiết bị sử dụng hàng ngày như đồng hồ và radio. Pin kiềm cấp nguồn của Philips cung cấp nguồn năng lượng hiệu quả cho các nhu cầu cơ bản.