Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
LR20P2B/40
Cung cấp năng lượng cho mọi thiết bị tiêu thụ năng lượng cao
Các sản phẩm điện tử ngày nay, ví dụ như đồ chơi điện tử và âm thanh di động, cần tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Hãy sử dụng Pin kiềm cấp nguồn của Philips để các thiết bị có thể vận hành lâu hơn.
D
Power Alkaline
2 viên
Để giúp nhận dạng các kích thước pin phổ biến nhất, chúng tôi sử dụng mã màu cho các kích thước pin theo tiêu chuẩn công nghiệp.
Philips cung cấp một danh mục sản phẩm hoàn chỉnh bao gồm các loại pin được sử dụng thường xuyên nhất (AA, AAA, C, D, 9V) với nhiều dạng đóng gói khác nhau để đáp ứng nhu cầu của bạn.
Mọi loại pin đều bị hao hụt năng lượng khi không sử dụng. Chúng tôi đảm bảo rằng pin chứa ít nhất 80% năng lượng ban đầu trong thời gian tốt nhất trước ngày.
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