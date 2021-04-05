Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
LR03P8BP/40
Cung cấp năng lượng cho tất cả thiết bị tiêu thụ năng lượng cao
Các sản phẩm điện tử ngày nay, ví dụ như đồ chơi điện tử và âm thanh di động, cần tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Hãy sử dụng Pin kiềm cấp nguồn của Philips để các thiết bị có thể vận hành lâu hơn.
AAA
Kiềm
Công nghệ Kiềm đảm bảo nguồn điện cho các thiết bị tiêu thụ năng lượng cao.
Những loại pin Philips này được đảm bảo không chứa các kim loại nặng có hại như cadimi, thủy ngân và chì.
Biểu tượng không cần ngôn ngữ toàn cầu trên bao bì giải thích cách và nơi pin có thể hoặc nên được sử dụng.
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