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Ngừng sản xuất

Power AlkalinePin

LR03P4B/40

Cung cấp năng lượng cho tất cả thiết bị tiêu thụ năng lượng cao

Các sản phẩm điện tử ngày nay, ví dụ như đồ chơi điện tử và âm thanh di động, cần tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Hãy sử dụng Pin kiềm cấp nguồn của Philips để các thiết bị có thể vận hành lâu hơn.

Xem tất cả lợi ích

Cung cấp năng lượng cho tất cả thiết bị tiêu thụ năng lượng cao

  • AAA

  • Kiềm

Hướng dẫn người dùng dễ hiểu không cần ngôn ngữ

Biểu tượng không cần ngôn ngữ toàn cầu trên bao bì giải thích cách và nơi pin có thể hoặc nên được sử dụng.

Công nghệ Kiềm lý tưởng cho các thiết bị đòi hỏi nhiều năng lượng

Công nghệ Kiềm đảm bảo nguồn điện cho các thiết bị tiêu thụ năng lượng cao.

Cung cấp thêm 118% công suất so với tiêu chuẩn công nghiệp

Pin kiềm cấp nguồn AAA của Philips cung cấp thêm 118% công suất so với tiêu chuẩn công nghiệp

Thông số kỹ thuật

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