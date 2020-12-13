Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Ảnh bao bì
  • Hình ảnh chính
  • Ảnh bao bì
  • Hình ảnh chính

Ngừng sản xuất

Power AlkalinePin

LR03P2B/40

Cung cấp năng lượng cho mọi thiết bị tiêu thụ năng lượng cao

Các sản phẩm điện tử ngày nay, ví dụ như đồ chơi điện tử và âm thanh di động, cần tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Hãy sử dụng Pin kiềm cấp nguồn của Philips để các thiết bị có thể vận hành lâu hơn.

Xem tất cả lợi ích

Cung cấp năng lượng cho mọi thiết bị tiêu thụ năng lượng cao

  • AAA

  • Kiềm

Pin Kiềm của Philips chứa 0% cadimi, thủy ngân, chì

Những loại pin Philips này được đảm bảo không chứa các kim loại nặng có hại như cadimi, thủy ngân và chì.

Cung cấp thêm 118% công suất so với tiêu chuẩn công nghiệp

Pin kiềm cấp nguồn AAA của Philips cung cấp thêm 118% công suất so với tiêu chuẩn công nghiệp

Dòng sản phẩm pin đầy đủ, đáp ứng mọi nhu cầu

Philips cung cấp một danh mục sản phẩm hoàn chỉnh bao gồm các loại pin được sử dụng thường xuyên nhất (AA, AAA, C, D, 9V) với nhiều dạng đóng gói khác nhau để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn và tài liệu

Tờ rơi thương mại được bản địa hóa

  • PDF tệp, 336.5 kB
  • 21 July 2026

Liên hệ với Philips

Chúng tôi rất vui lòng giúp đỡ bạn

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận được các thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips dựa theo sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào!

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe