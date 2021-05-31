Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
LR03E4B/40
Công suất cực cao dành cho các thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng
Pin kiềm Ultra Alkaline mang đến công suất điện cao nhất có thể mà bạn cần, thích hợp dành cho các thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng.
AAA
Ultra Alkaline
Mọi loại pin đều bị hao hụt năng lượng khi không sử dụng. Chúng tôi đảm bảo rằng pin chứa ít nhất 80% năng lượng ban đầu trong thời gian tốt nhất trước ngày.
Pin kiềm AAA Ultra Alkaline của Philips cung cấp thêm 129% công suất so với tiêu chuẩn công nghiệp
Những loại pin Philips này được đảm bảo không chứa các kim loại nặng có hại như cadimi, thủy ngân và chì.
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