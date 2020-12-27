Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
LR036P20BP/59
Cung cấp năng lượng cho mọi thiết bị tiêu thụ năng lượng cao
Các sản phẩm điện tử ngày nay, ví dụ như đồ chơi điện tử và âm thanh di động, cần tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Hãy sử dụng Pin kiềm cấp nguồn của Philips để các thiết bị có thể vận hành lâu hơn.
AAA/AA
Kiềm
Để góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, hãy sử dụng đối tác hậu cần Green Eletron của chúng tôi để thải bỏ pin một cách có trách nhiệm. Xem trang web https://www.greeneletron.org.br/pilhas để biết thông tin về các điểm thu gom.
Mọi loại pin đều bị hao hụt năng lượng khi không sử dụng. Chúng tôi đảm bảo rằng pin chứa ít nhất 80% năng lượng ban đầu trong thời gian tốt nhất trước ngày.
Công nghệ Kiềm đảm bảo nguồn điện cho các thiết bị tiêu thụ năng lượng cao.
Đánh giá
Để góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, hãy sử dụng đối tác hậu cần Green Eletron của chúng tôi để thải bỏ pin một cách có trách nhiệm. Xem trang web https://www.greeneletron.org.br/pilhas để biết thông tin về các điểm thu gom.