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  • Đầu bàn chải loại bỏ mảng bám Đầu bàn chải loại bỏ mảng bám Đầu bàn chải loại bỏ mảng bám

    Philips Sonicare C2 Plaque Control Bộ 4 đầu bàn chải

    HX9024/14

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Đầu bàn chải loại bỏ mảng bám

    Loại bỏ mảng bám hiệu quả với đầu bàn chải thay thế này từ Philips Sonicare. Một đầu bàn chải sử dụng hằng ngày được thiết kế để làm sạch kỹ lưỡng.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 955.000 đ

    Philips Sonicare C2 Plaque Control Bộ 4 đầu bàn chải

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    Đầu bàn chải loại bỏ mảng bám

    Nhẹ nhàng loại bỏ lượng mảng bám nhiều hơn đến 7 lần*

    • Loại bỏ nhiều mảng bám hơn gấp 7 lần*
    • Mềm vừa phải
    • 70% nhựa sinh học**
    Loại bỏ mảng bám gấp 7 lần so với bàn chải thường

    Loại bỏ mảng bám gấp 7 lần so với bàn chải thường

    Đánh răng thật dễ dàng. Đầu bàn chải điện này được thiết kế để nhắm mục tiêu vào mảng bám ở những vùng khó tiếp cận và loại bỏ mảng bám nhiều hơn đến 7 lần so với bàn chải đánh răng thông thường.

    Sonicare Fluid Action

    Sonicare Fluid Action

    Bàn chải đánh răng Philips Sonicare làm sạch và chăm sóc răng và nướu của bạn một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả với tối đa 62.000 chuyển động của lông bàn chải. Công nghệ Sonicare Fluid Action hỗ trợ lông bàn chải làm sạch bằng cách đẩy chất lỏng sâu vào giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu.

    Đã được chứng minh mang lại hiệu quả chăm sóc răng miệng

    Đã được chứng minh mang lại hiệu quả chăm sóc răng miệng

    Tất cả các đầu bàn chải Philips Sonicare đều được thiết kế tỉ mỉ và kiểm nghiệm lâm sàng. Vì vậy, bạn có thể chắc chắn rằng đầu bàn chải đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, an toàn và hiệu suất.

    Duy trì hiệu quả chải răng tối ưu với lời nhắc BrushSync

    Duy trì hiệu quả chải răng tối ưu với lời nhắc BrushSync

    Bạn có biết đầu bàn chải sẽ giảm hiệu quả sau ba tháng? Các chuyên gia nha khoa khuyên bạn nên thay đầu bàn chải thường xuyên, đó là lý do tại sao bàn chải đánh răng Philips Sonicare có công nghệ BrushSync. Công nghệ này theo dõi tần suất và lực chải răng của bạn, sau đó nhắc bạn thay đầu bàn chải khi đến lúc cần thay mới.

    Phù hợp với tất cả các tay cầm gắn nhanh Philips Sonicare

    Phù hợp với tất cả các tay cầm gắn nhanh Philips Sonicare

    Đầu bàn chải này tương thích với tất cả các bàn chải đánh răng điện Philips Sonicare.*** Chỉ cần gắn vào hoặc tháo ra để dễ dàng thay thế và vệ sinh.

    Được làm từ 70% nhựa sinh học**

    Được làm từ 70% nhựa sinh học**

    Chúng tôi đang nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng nhựa có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch trong các sản phẩm của mình. Đó là lý do tại sao 70% nhựa trong đầu bàn chải này là nhựa sinh học.**

    Bao bì giấy có thể tái chế

    Bao bì giấy có thể tái chế

    Tất cả đầu bàn chải của chúng tôi đều được đóng gói bằng giấy, có thể tái chế ở những nơi có cơ sở tái chế.

    Thông số kỹ thuật

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Màu sắc
      Trắng
      Độ cứng của lông bàn chải
      Mềm vừa phải
      Dải màu xanh trên lông bàn chải
      Dải màu xanh trên lông bàn chải nhạt dần
      Kích cỡ
      Chuẩn

    • Khả năng tương thích

      Kết cấu đầu bàn chải
      Lắp vào
      Không thích hợp cho
      Philips One
      Bàn chải đánh răng tương thích
      Philips Sonicare

    • Bộ phận đi kèm

      Đầu bàn chải
      4 C2 Plaque Control

    • Chất lượng và hiệu suất

      Thay thế phụ kiện
      3 tháng một lần
      Đã được kiểm nghiệm
      để sử dụng tối ưu
      Lợi ích
      Lấy cao răng

    Badge-D2C

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    • so với bàn chải thường
    • *được phân bổ cho phần nhựa của đầu bàn chải dựa trên cân bằng khối lượng
    • **Ngoại trừ Philips One
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