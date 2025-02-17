Duy trì hiệu quả chải răng tối ưu với lời nhắc BrushSync

Bạn có biết đầu bàn chải sẽ giảm hiệu quả sau ba tháng? Các chuyên gia nha khoa khuyên bạn nên thay đầu bàn chải thường xuyên, đó là lý do tại sao bàn chải đánh răng Philips Sonicare có công nghệ BrushSync. Công nghệ này theo dõi tần suất và lực chải răng của bạn, sau đó nhắc bạn thay đầu bàn chải khi đến lúc cần thay mới.