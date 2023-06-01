Loại bỏ mảng bám hiệu quả nhất mỗi ngày

Đầu bàn chải trở nên kém hiệu quả hơn sau 3 tháng sử dụng, nhưng chúng tôi sẽ nhắc bạn trước khi điều này xảy ra. Chỉ cần theo dõi các sợi lông thay thế màu xanh dương của bàn chải và khi chúng chuyển sang màu trắng, bạn sẽ biết đã đến lúc thay đầu bàn chải mới.