Cụm từ tìm kiếm

  • Hiệu suất vượt trội.* Chất lượng đảm bảo. Hiệu suất vượt trội.* Chất lượng đảm bảo. Hiệu suất vượt trội.* Chất lượng đảm bảo.

    Philips Sonicare C1 ProResults Đầu bàn chải sonic tiêu chuẩn

    HX6014/63

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Hiệu suất vượt trội.* Chất lượng đảm bảo.

    Là một trong những đầu bàn chải đánh răng hàng đầu của chúng tôi, Philips Sonicare C1 ProResults thích hợp cho người mới dùng hoặc đang dùng Philips Sonicare muốn có trải nghiệm vệ sinh chuyên nghiệp của chúng tôi.

    Xem tất cả lợi ích
    Giá bán lẻ đề xuất: 765.000 đ

    Philips Sonicare C1 ProResults Đầu bàn chải sonic tiêu chuẩn

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả ProResults

    Hiệu suất vượt trội.* Chất lượng đảm bảo.

    Hiệu suất vượt trội với giá trị vượt trội

    • Gói 4 sản phẩm
    • Kích thước tiêu chuẩn
    • Lắp vào
    Loại bỏ mảng bám hiệu quả nhất mỗi ngày

    Loại bỏ mảng bám hiệu quả nhất mỗi ngày

    Đầu bàn chải trở nên kém hiệu quả hơn sau 3 tháng sử dụng, nhưng chúng tôi sẽ nhắc bạn trước khi điều này xảy ra. Chỉ cần theo dõi các sợi lông thay thế màu xanh dương của bàn chải và khi chúng chuyển sang màu trắng, bạn sẽ biết đã đến lúc thay đầu bàn chải mới.

    Thiết kế dễ lắp ráp giúp lắp đầu bàn chải vào dễ dàng

    Thiết kế dễ lắp ráp giúp lắp đầu bàn chải vào dễ dàng

    Đầu bàn chải C1 ProResults vừa khớp hoàn toàn với mọi tay cầm bàn chải Philips Sonicare, ngoại trừ Philips One và Essence. Chỉ cần lắp vào và tháo ra để thay thế và làm sạch răng miệng dễ dàng.

    Công nghệ sonic tiên tiến của Philips Sonicare

    Công nghệ sonic tiên tiến của Philips Sonicare

    Công nghệ điện sóng âm (sonic) tiên tiến của Philips Sonicare tạo ra dòng nước giữa các kẽ răng và các động tác chải của bàn chải sẽ phá vỡ mảng bám và cuốn mảng bám đi để chăm sóc răng miệng hàng ngày.

    Đã được kiểm nghiệm về khả năng đáp ứng nhu cầu sức khỏe răng miệng của bạn

    Đã được kiểm nghiệm về khả năng đáp ứng nhu cầu sức khỏe răng miệng của bạn

    Tất cả đầu bàn chải Philips Sonicare đều an toàn và nhẹ nhàng với răng và nướu. Trong quá trình kiểm nghiệm, mỗi đầu bàn chải đều trải qua các công đoạn để đảm bảo độ bền và hiệu suất vượt trội mỗi khi bạn đánh răng.

    Loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 2 lần so với bàn chải thường

    Loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 2 lần so với bàn chải thường

    Lông bàn chải chất lượng cao, dày đặc giúp loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 2 lần so với bàn chải thường. Các lông bàn chải có đường viền phù hợp với hình dạng răng của bạn, vì vậy bạn có thể dễ dàng làm sạch những khu vực khó tiếp cận.

    Thông số kỹ thuật

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Màu sắc
      Trắng
      Độ cứng của lông bàn chải
      T.bình
      Dải màu xanh trên lông bàn chải
      Dải màu xanh trên lông bàn chải mờ đi
      Kích cỡ
      Chuẩn

    • Khả năng tương thích

      Kết cấu đầu bàn chải
      Lắp vào
      Phù hợp với các mẫu máy sau
      • Kiểm soát mảng bám Dòng 2
      • Ngăn ngừa mảng bám Dòng 2
      • Chăm sóc nướu Dòng 3
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare Platinum Connected
      • FlexCare+
      • for Kids
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • ProtectiveClean

    • Bộ phận đi kèm

      Đầu bàn chải
      4 C1 ProResults đầu bàn chải tiêu chuẩn

    • Chất lượng và hiệu suất

      Thay thế phụ kiện
      3 tháng một lần
      Đã được kiểm nghiệm
      để sử dụng tối ưu

    • Lợi ích sức khỏe

      Lấy cao răng
      Loại bỏ nhiều mảng bám hơn gấp 2 lần*

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • Loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 2 lần so với bàn chải thường
    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox