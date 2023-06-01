HX6014/63
Hiệu suất vượt trội.* Chất lượng đảm bảo.
Là một trong những đầu bàn chải đánh răng hàng đầu của chúng tôi, Philips Sonicare C1 ProResults thích hợp cho người mới dùng hoặc đang dùng Philips Sonicare muốn có trải nghiệm vệ sinh chuyên nghiệp của chúng tôi.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Đầu bàn chải trở nên kém hiệu quả hơn sau 3 tháng sử dụng, nhưng chúng tôi sẽ nhắc bạn trước khi điều này xảy ra. Chỉ cần theo dõi các sợi lông thay thế màu xanh dương của bàn chải và khi chúng chuyển sang màu trắng, bạn sẽ biết đã đến lúc thay đầu bàn chải mới.
Đầu bàn chải C1 ProResults vừa khớp hoàn toàn với mọi tay cầm bàn chải Philips Sonicare, ngoại trừ Philips One và Essence. Chỉ cần lắp vào và tháo ra để thay thế và làm sạch răng miệng dễ dàng.
Công nghệ điện sóng âm (sonic) tiên tiến của Philips Sonicare tạo ra dòng nước giữa các kẽ răng và các động tác chải của bàn chải sẽ phá vỡ mảng bám và cuốn mảng bám đi để chăm sóc răng miệng hàng ngày.
Tất cả đầu bàn chải Philips Sonicare đều an toàn và nhẹ nhàng với răng và nướu. Trong quá trình kiểm nghiệm, mỗi đầu bàn chải đều trải qua các công đoạn để đảm bảo độ bền và hiệu suất vượt trội mỗi khi bạn đánh răng.
Lông bàn chải chất lượng cao, dày đặc giúp loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 2 lần so với bàn chải thường. Các lông bàn chải có đường viền phù hợp với hình dạng răng của bạn, vì vậy bạn có thể dễ dàng làm sạch những khu vực khó tiếp cận.
Thiết kế và hoàn thiện
Khả năng tương thích
Bộ phận đi kèm
Chất lượng và hiệu suất
Lợi ích sức khỏe
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox