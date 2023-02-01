Cụm từ tìm kiếm

  • Hãy quên bàn chải thường đi vì đã có công nghệ Sonic! Hãy quên bàn chải thường đi vì đã có công nghệ Sonic! Hãy quên bàn chải thường đi vì đã có công nghệ Sonic!

    Philips Sonicare 3100 series Bàn chải điện sonic

    HX3671/54

    Hãy quên bàn chải thường đi vì đã có công nghệ Sonic!

    Công nghệ điện sóng âm (Sonic) kết hợp với chuyển động chải sẽ nhẹ nhàng loại bỏ nhiều mảng bám răng hơn gấp 3 lần so với bàn chải thường.

    Xem tất cả lợi ích

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 1.735.000 đ

    Philips Sonicare 3100 series Bàn chải điện sonic

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Dòng 3000

    Hãy quên bàn chải thường đi vì đã có công nghệ Sonic!

    Loại bỏ mảng bám nhiều hơn tới gấp 3 lần*

    • Công nghệ Sonic
    • Cảm biến áp lực
    • Bộ định giờ góc 30 giây và Bộ định giờ thông minh
    • Thiết kế mảnh tiện dụng
    Công nghệ độc đáo của chúng tôi mang đến khả năng làm sạch mạnh mẽ mà vẫn nhẹ nhàng

    Công nghệ độc đáo của chúng tôi mang đến khả năng làm sạch mạnh mẽ mà vẫn nhẹ nhàng

    Chuyển động rung mạnh mẽ của lông bàn chải giúp đưa các bong bóng siêu nhỏ vào sâu giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu để mang lại trải nghiệm sảng khoái. Bạn sẽ nhận được hiệu quả tương đương hai tháng đánh răng bằng bàn chải thường chỉ trong 2 phút.** 31000 lần chải mỗi phút nhẹ nhàng làm sạch răng, phá vỡ mảng bám và cuốn mảng bám đi để chăm sóc răng miệng tối ưu hàng ngày.

    Cảm biến lực ấn tích hợp bảo vệ răng và nướu của bạn

    Cảm biến lực ấn tích hợp bảo vệ răng và nướu của bạn

    Cảm biến lực ấn tích hợp tự động phát hiện lực ấn của bạn, cảnh báo bạn và tự động giảm độ rung của bàn chải để giúp bảo vệ nướu răng của bạn. Bàn chải sẽ phát ra âm xung để nhắc bạn giảm lực ấn. 7 trong 10 người nhận thấy tính năng này giúp họ đánh răng hiệu quả hơn.

    Luôn biết khi nào cần thay đầu bàn chải

    Luôn biết khi nào cần thay đầu bàn chải

    Tất cả đầu bàn chải đều bị mòn theo thời gian, vì vậy bạn sẽ muốn theo dõi đầu bàn chải để đảm bảo bạn vẫn đạt được hiệu quả đánh răng tốt nhất. Công nghệ BrushSync của chúng tôi theo dõi thời gian bạn đã sử dụng đầu bàn chải và lực đánh răng của bạn. Tín hiệu nhắc thay thế BrushSync trên tay cầm và một tiếng bíp ngắn sẽ cho bạn biết khi đến lúc cần thay đầu bàn chải.

    Thời lượng pin dài 14 ngày

    Thời lượng pin dài 14 ngày

    Thời lượng pin dài đến 14 ngày, cho phép bạn có thể sử dụng trong thời gian dài mà không cần sạc.

    Loại bỏ mảng bám gấp 3 lần* so với bàn chải thường

    Bàn chải điện Sonicare có công nghệ sonic tiên tiến được chứng minh lâm sàng giúp loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 3 lần trên răng và dọc theo đường viền nướu đồng thời bảo vệ nướu răng của bạn

    Tối ưu hóa trải nghiệm đánh răng của bạn với Bộ định giờ thông minh và Bộ định giờ góc 30 giây

    Bộ định giờ thông minh 2 phút và Bộ định giờ góc 30 giây hướng dẫn bạn chải trong thời gian khuyến nghị ở tất cả các khu vực trong miệng để đảm bảo làm sạch hoàn toàn.

    Thiết kế tay cầm thuận theo tư thế tự nhiên của người dùng giúp dễ cầm và sử dụng bàn chải

    Thiết kế gọn, nhẹ và thuận theo tư thế tự nhiên của người dùng giúp dễ dàng cầm và sử dụng bàn chải để bạn có thể làm sạch răng miệng hiệu quả mà không bị mỏi tay.

    Easy-Start giúp dễ dàng chuyển đổi

    Chương trình Easy-Start của chúng tôi cung cấp cho bạn tùy chọn tăng dần cường độ đánh răng trong 14 lần đầu tiên bạn sử dụng bàn chải mới.

    Thông số kỹ thuật

    • Công suất

      Điện áp
      DC5V

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Pin
      Có thể sạc lại
      Thời gian hoạt động (pin đầy đến hết pin)
      14 ngày*****
      Kiểu pin
      Lithium ION

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Màu sắc
      Đen

    • Dịch vụ

      Bảo hành
      Bảo hành giới hạn 2 năm

    • Dễ sử dụng

      Kết cấu đầu bàn chải
      Đầu bàn chải nhấn vào tay cầm dễ dàng
      Thân bàn chải
      Thiết kế mảnh tiện dụng
      Chỉ báo pin
      Đèn hiển thị trạng thái pin
      Nhắc nhở thay thế BrushSync
      • Nhắc nhở thay thế
      • Luôn biết khi nào cần
      • thay đầu bàn chải
      • Biểu tượng nhắc nhở sáng lên
      • để luôn đảm bảo hiệu quả tốt nhất

    • Bộ phận đi kèm

      Thân bàn chải
      1 Dòng 3100
      Đầu bàn chải
      1 W2 Optimal Black
      Bộ sạc
      1

    • Hiệu suất làm sạch

      Hiệu suất
      Loại bỏ nhiều mảng bám hơn gấp 3 lần*
      Bộ hẹn giờ
      Bộ định giờ góc 30 giây và Bộ định giờ thông minh
      Phản hồi áp lực
      Tay cầm rung để cảnh báo người dùng

    • Chế độ

      Làm sạch
      Để vệ sinh sạch sẽ hàng ngày

    • Công nghệ Cảm biến thông minh

      Cảm biến áp lực
      Cảnh báo khi đánh răng quá mạnh
      Nhắc nhở thay thế BrushSync
      • Luôn biết khi nào cần
      • thay đầu bàn chải

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • vs manual toothbrush for healthier teeth and gums
    • **** dựa trên hai lần đánh răng mỗi ngày, mỗi lần 2 phút, ở chế độ tiêu chuẩn
    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox