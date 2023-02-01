Luôn biết khi nào cần thay đầu bàn chải

Tất cả đầu bàn chải đều bị mòn theo thời gian, vì vậy bạn sẽ muốn theo dõi đầu bàn chải để đảm bảo bạn vẫn đạt được hiệu quả đánh răng tốt nhất. Công nghệ BrushSync của chúng tôi theo dõi thời gian bạn đã sử dụng đầu bàn chải và lực đánh răng của bạn. Tín hiệu nhắc thay thế BrushSync trên tay cầm và một tiếng bíp ngắn sẽ cho bạn biết khi đến lúc cần thay đầu bàn chải.