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Hãy quên bàn chải thường đi vì đã có công nghệ Sonic!
Công nghệ điện sóng âm (Sonic) kết hợp với chuyển động chải sẽ nhẹ nhàng loại bỏ nhiều mảng bám răng hơn gấp 3 lần* tốt hơn so với bàn chải thường.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Chuyển động rung mạnh mẽ của lông bàn chải giúp đưa các bong bóng siêu nhỏ vào sâu giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu để mang lại trải nghiệm sảng khoái. Bạn sẽ nhận được hiệu quả tương đương hai tháng đánh răng bằng bàn chải thường chỉ trong 2 phút.** 31000 lần chải mỗi phút nhẹ nhàng làm sạch răng, phá vỡ mảng bám và cuốn mảng bám đi để chăm sóc răng miệng tối ưu hàng ngày.
Bàn chải điện Sonicare với công nghệ sonicare tiên tiến được chứng minh lâm sàng về khả năng loại bỏ mảng bám hiệu quả hơn gấp 3 lần* so với bàn chải thường. Bàn chải này loại bỏ mảng bám trên răng và dọc theo đường viền nướu, đồng thời bảo vệ nướu răng của bạn.
Cảm biến lực ấn tích hợp tự động phát hiện lực ấn của bạn, cảnh báo bạn và tự động giảm độ rung của bàn chải để giúp bảo vệ nướu răng của bạn. Bàn chải sẽ phát ra âm xung để nhắc bạn giảm lực ấn. 7 trong 10 người nhận thấy tính năng này giúp họ đánh răng hiệu quả hơn.
Tất cả đầu bàn chải đều bị mòn theo thời gian, vì vậy bạn sẽ muốn theo dõi đầu bàn chải để đảm bảo bạn vẫn đạt được hiệu quả đánh răng tốt nhất. Công nghệ BrushSync của chúng tôi theo dõi thời gian bạn đã sử dụng đầu bàn chải và lực đánh răng của bạn. Tín hiệu nhắc thay thế BrushSync trên tay cầm và một tiếng bíp ngắn sẽ cho bạn biết khi đến lúc cần thay đầu bàn chải.
Thời lượng pin dài đến 14 ngày, cho phép bạn có thể sử dụng trong thời gian dài mà không cần sạc.
Bộ định giờ thông minh 2 phút và Bộ định giờ góc 30 giây hướng dẫn bạn chải trong thời gian khuyến nghị ở tất cả các khu vực trong miệng để đảm bảo làm sạch hoàn toàn.
Thiết kế gọn, nhẹ và thuận theo tư thế tự nhiên của người dùng giúp dễ dàng cầm và sử dụng bàn chải để bạn có thể làm sạch răng miệng hiệu quả mà không bị mỏi tay.
Chương trình Easy-Start của chúng tôi cung cấp cho bạn tùy chọn tăng dần cường độ đánh răng trong 14 lần đầu tiên bạn sử dụng bàn chải mới.
Các bộ chuyển đổi nguồn có vẻ nhỏ, nhưng gộp lại, lượng nhựa của chúng sẽ tạo ra tác động lớn đến môi trường. Chỉ với việc chuyển sang sử dụng bộ sạc USB trong Dòng Philips Sonicare 1000-4000, chúng ta có thể sử dụng ít hơn 189.210 kg nhựa sau mỗi 4 năm. Tác động thật mạnh mẽ, phải không?
Công suất
Đặc điểm kỹ thuật
Thiết kế và hoàn thiện
Dịch vụ
Dễ sử dụng
Bộ phận đi kèm
Hiệu suất làm sạch
Chế độ
Công nghệ Cảm biến thông minh
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