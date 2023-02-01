Công nghệ độc đáo của chúng tôi mang đến khả năng làm sạch mạnh mẽ mà vẫn nhẹ nhàng

Chuyển động rung mạnh mẽ của lông bàn chải giúp đưa các bong bóng siêu nhỏ vào sâu giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu để mang lại trải nghiệm sảng khoái. Bạn sẽ nhận được hiệu quả tương đương hai tháng đánh răng bằng bàn chải thường chỉ trong 2 phút.** 31000 lần chải mỗi phút nhẹ nhàng làm sạch răng, phá vỡ mảng bám và cuốn mảng bám đi để chăm sóc răng miệng tối ưu hàng ngày.