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  • Hãy quên bàn chải thường đi vì đã có công nghệ Sonic! Hãy quên bàn chải thường đi vì đã có công nghệ Sonic! Hãy quên bàn chải thường đi vì đã có công nghệ Sonic!

    1100 Series Bàn chải điện sonic

    HX3641/41

    Hãy quên bàn chải thường đi vì đã có công nghệ Sonic!

    Công nghệ điện sóng âm (Sonic) kết hợp với chuyển động chải sẽ nhẹ nhàng loại bỏ nhiều mảng bám răng hơn gấp 3 lần* tốt hơn so với bàn chải thường.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 1.315.000 đ

    1100 Series Bàn chải điện sonic

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    Hãy quên bàn chải thường đi vì đã có công nghệ Sonic!

    Loại bỏ mảng bám tốt hơn tới gấp 3 lần*

    • Công nghệ Sonic
    • Bộ định giờ góc 30 giây và Bộ định giờ thông minh
    • Thiết kế mảnh tiện dụng
    • Thời lượng pin 14 ngày
    Công nghệ độc đáo của chúng tôi mang đến khả năng làm sạch mạnh mẽ mà vẫn nhẹ nhàng

    Công nghệ độc đáo của chúng tôi mang đến khả năng làm sạch mạnh mẽ mà vẫn nhẹ nhàng

    Chuyển động rung mạnh mẽ của lông bàn chải giúp đưa các bong bóng siêu nhỏ vào sâu giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu để mang lại trải nghiệm sảng khoái. Bạn sẽ nhận được hiệu quả tương đương hai tháng đánh răng bằng bàn chải thường chỉ trong 2 phút.** 31000 lần chải mỗi phút nhẹ nhàng làm sạch răng, phá vỡ mảng bám và cuốn mảng bám đi để chăm sóc răng miệng tối ưu hàng ngày.

    Thời lượng pin dài 14 ngày

    Thời lượng pin dài 14 ngày

    Thời lượng pin dài đến 14 ngày, cho phép bạn có thể sử dụng trong thời gian dài mà không cần sạc.

    Loại bỏ mảng bám hiệu quả hơn gấp 3 lần so với bàn chải thường*

    Loại bỏ mảng bám hiệu quả hơn gấp 3 lần so với bàn chải thường*

    Bàn chải điện Sonicare với công nghệ sonicare tiên tiến được chứng minh lâm sàng về khả năng loại bỏ mảng bám hiệu quả hơn gấp 3 lần* so với bàn chải thường. Bàn chải này loại bỏ mảng bám trên răng và dọc theo đường viền nướu, đồng thời bảo vệ nướu răng của bạn.

    An toàn và nhẹ nhàng để sử dụng

    Bàn chải Sonicare cung cấp khả năng làm sạch toàn diện mà không gây tổn thương răng và nướu của bạn. Chuyển động rung bằng sóng âm nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, mang đến khả năng làm sạch vượt trội mà vẫn nhẹ nhàng với răng và nướu.

    Tối ưu hóa trải nghiệm đánh răng của bạn với Bộ định giờ thông minh và Bộ định giờ góc 30 giây

    Bộ định giờ thông minh 2 phút và Bộ định giờ góc 30 giây hướng dẫn bạn chải trong thời gian khuyến nghị ở tất cả các khu vực trong miệng để đảm bảo làm sạch hoàn toàn.

    Thiết kế tay cầm thuận theo tư thế tự nhiên của người dùng giúp dễ cầm và sử dụng bàn chải

    Thiết kế gọn, nhẹ và thuận theo tư thế tự nhiên của người dùng giúp dễ dàng cầm và sử dụng bàn chải để bạn có thể làm sạch răng miệng hiệu quả mà không bị mỏi tay.

    Easy-Start giúp dễ dàng chuyển đổi

    Chương trình Easy-Start của chúng tôi cung cấp cho bạn tùy chọn tăng dần cường độ đánh răng trong 14 lần đầu tiên bạn sử dụng bàn chải mới.

    Thông số kỹ thuật

    • Công suất

      Điện áp
      DC5V

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Pin
      Có thể sạc lại
      Thời gian hoạt động (pin đầy đến hết pin)
      14 ngày*****
      Kiểu pin
      Lithium ION

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Màu sắc
      Xanh bạc hà

    • Dịch vụ

      Bảo hành
      Bảo hành giới hạn 2 năm

    • Dễ sử dụng

      Thân bàn chải
      Thiết kế mảnh tiện dụng
      Kết cấu đầu bàn chải
      Đầu bàn chải nhấn vào tay cầm dễ dàng
      Chỉ báo pin
      Đèn hiển thị trạng thái pin

    • Bộ phận đi kèm

      Thân bàn chải
      Dòng 1100
      Đầu bàn chải
      1 W Optimal White
      Bộ sạc
      1

    • Hiệu suất làm sạch

      Hiệu suất
      Loại bỏ nhiều mảng bám hơn gấp 3 lần*
      Bộ hẹn giờ
      Bộ định giờ góc 30 giây và Bộ định giờ thông minh

    • Chế độ

      Làm sạch
      Để vệ sinh sạch sẽ hàng ngày

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    • vs manual toothbrush for healthier teeth and gums
    • Kết quả thực tế có thể thay đổi
    • * Dữ liệu trong hồ sơ
    • **** dựa trên hai lần đánh răng mỗi ngày, mỗi lần 2 phút, ở chế độ tiêu chuẩn
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