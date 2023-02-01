HX3641/41
Hãy quên bàn chải thường đi vì đã có công nghệ Sonic!
Công nghệ điện sóng âm (Sonic) kết hợp với chuyển động chải sẽ nhẹ nhàng loại bỏ nhiều mảng bám răng hơn gấp 3 lần* tốt hơn so với bàn chải thường.Xem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Chuyển động rung mạnh mẽ của lông bàn chải giúp đưa các bong bóng siêu nhỏ vào sâu giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu để mang lại trải nghiệm sảng khoái. Bạn sẽ nhận được hiệu quả tương đương hai tháng đánh răng bằng bàn chải thường chỉ trong 2 phút.** 31000 lần chải mỗi phút nhẹ nhàng làm sạch răng, phá vỡ mảng bám và cuốn mảng bám đi để chăm sóc răng miệng tối ưu hàng ngày.
Thời lượng pin dài đến 14 ngày, cho phép bạn có thể sử dụng trong thời gian dài mà không cần sạc.
Bàn chải điện Sonicare với công nghệ sonicare tiên tiến được chứng minh lâm sàng về khả năng loại bỏ mảng bám hiệu quả hơn gấp 3 lần* so với bàn chải thường. Bàn chải này loại bỏ mảng bám trên răng và dọc theo đường viền nướu, đồng thời bảo vệ nướu răng của bạn.
Bàn chải Sonicare cung cấp khả năng làm sạch toàn diện mà không gây tổn thương răng và nướu của bạn. Chuyển động rung bằng sóng âm nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, mang đến khả năng làm sạch vượt trội mà vẫn nhẹ nhàng với răng và nướu.
Bộ định giờ thông minh 2 phút và Bộ định giờ góc 30 giây hướng dẫn bạn chải trong thời gian khuyến nghị ở tất cả các khu vực trong miệng để đảm bảo làm sạch hoàn toàn.
Thiết kế gọn, nhẹ và thuận theo tư thế tự nhiên của người dùng giúp dễ dàng cầm và sử dụng bàn chải để bạn có thể làm sạch răng miệng hiệu quả mà không bị mỏi tay.
Chương trình Easy-Start của chúng tôi cung cấp cho bạn tùy chọn tăng dần cường độ đánh răng trong 14 lần đầu tiên bạn sử dụng bàn chải mới.
Công suất
Đặc điểm kỹ thuật
Thiết kế và hoàn thiện
Dịch vụ
Dễ sử dụng
Bộ phận đi kèm
Hiệu suất làm sạch
Chế độ
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox