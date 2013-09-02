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Ngừng sản xuất

Rạp hát tại gia 5.1

HTS5591/98

5

| (1) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Thưởng thức rạp hát công suất mạnh trong nhà bạn

Tối đa hóa trải nghiệm âm thanh rạp hát gia đình của bạn với Loa tạo góc 3 chiều động! Phát toàn bộ nội dung giải trí ưa thích của bạn bao gồm 3D Blu-ray trên rạp hát gia đình dòng Philips 5000 đổi mới này.

Xem tất cả lợi ích

Hãy để cảm xúc đắm chìm trong không gian của âm thanh

Thưởng thức rạp hát công suất mạnh trong nhà bạn

  • 3D Blu-ray

  • Sẵn sàng với iPod/iPhone

Loa góc 3D phân tán âm thanh đều quanh phòng

Loa góc 3D phân tán âm thanh đều quanh phòng

Loa góc 3D có các trình điều khiển góc để cung cấp âm thanh không chỉ hướng đến phía trước mà còn đến các mặt bên, tạo ra tâm điểm hiệu quả âm lớn hơn, sao cho bạn có thể thưởng thức âm thanh vòm có tính điện ảnh và chìm đắm hơn.

Tùy chọn loa sau không dây cho giúp sắp xếp không bừa bộn

Tùy chọn loa sau không dây cho giúp sắp xếp không bừa bộn

Loa phía sau không dây giúp bạn có thể mở rộng và linh động khi thay thế loa. Được phát triển dùng công nghệ không can thiệp, loa không dây cung cấp đầy đủ âm thanh vòm mà không vướng tầm mắt với các kết nối nhiều dây.

Blu-ray 3D HD Đầy Đủ cho trải nghiệm phim ảnh 3D thật sự như trong hiện thực ảo

Blu-ray 3D HD Đầy Đủ cho trải nghiệm phim ảnh 3D thật sự như trong hiện thực ảo

Mê hoặc bởi những bộ phim 3D trong chính phòng khách của bạn trên TV 3D HD Đầy đủ. Active 3D dùng thế hệ màn hình chuyển đổi nhanh mới nhất để có được chiều sâu thật của cuộc sống và tính hiện thực trong độ phân giải HD 1080x1920 đầy đủ. Khi xem những hình ảnh này thông qua kính đặc biệt với ống kính trái và phải được đặt giờ để mở và đóng đồng thời với các hình ảnh luân phiên thay thế, trải nghiệm xem 3D HD đầy đủ sẽ được tạo ra trong rạp hát tại gia của bạn. Các bản phát hành phim 3D cao cấp trên Blu-ray cung cấp nhiều lựa chọn nội dung có chất lượng cao. Blu-ray cũng mang đến âm thanh vòm không bị biến dạng cho trải nghiệm âm thanh thực không gì sánh được.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

5.0

trên 5

1

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

4
3
2
1

02/09/2013

Malaysia

Malaysia

Stylish and versatile

This product is compatible with many device that has USB and HDMI connectivity. It makes the operation so versatile.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho HTS5591 5.1 Home theater

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho HTS5591 5.1 Home theater

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Để kiểm tra xem Video theo yêu cầu có hoạt động tại quốc gia của bạn không, vui lòng truy cập www.philips.com/blu-ray.