Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
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Thưởng thức rạp hát công suất mạnh trong nhà bạn
Tối đa hóa trải nghiệm âm thanh rạp hát gia đình của bạn với Loa tạo góc 3 chiều động! Phát toàn bộ nội dung giải trí ưa thích của bạn bao gồm 3D Blu-ray trên rạp hát gia đình dòng Philips 5000 đổi mới này.
3D Blu-ray
Sẵn sàng với iPod/iPhone
Loa góc 3D có các trình điều khiển góc để cung cấp âm thanh không chỉ hướng đến phía trước mà còn đến các mặt bên, tạo ra tâm điểm hiệu quả âm lớn hơn, sao cho bạn có thể thưởng thức âm thanh vòm có tính điện ảnh và chìm đắm hơn.
Loa phía sau không dây giúp bạn có thể mở rộng và linh động khi thay thế loa. Được phát triển dùng công nghệ không can thiệp, loa không dây cung cấp đầy đủ âm thanh vòm mà không vướng tầm mắt với các kết nối nhiều dây.
Mê hoặc bởi những bộ phim 3D trong chính phòng khách của bạn trên TV 3D HD Đầy đủ. Active 3D dùng thế hệ màn hình chuyển đổi nhanh mới nhất để có được chiều sâu thật của cuộc sống và tính hiện thực trong độ phân giải HD 1080x1920 đầy đủ. Khi xem những hình ảnh này thông qua kính đặc biệt với ống kính trái và phải được đặt giờ để mở và đóng đồng thời với các hình ảnh luân phiên thay thế, trải nghiệm xem 3D HD đầy đủ sẽ được tạo ra trong rạp hát tại gia của bạn. Các bản phát hành phim 3D cao cấp trên Blu-ray cung cấp nhiều lựa chọn nội dung có chất lượng cao. Blu-ray cũng mang đến âm thanh vòm không bị biến dạng cho trải nghiệm âm thanh thực không gì sánh được.
5.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
LNoel
02/09/2013
Malaysia
Stylish and versatile
This product is compatible with many device that has USB and HDMI connectivity. It makes the operation so versatile.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho HTS5591 5.1 Home theater
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho HTS5591 5.1 Home theater
Để kiểm tra xem Video theo yêu cầu có hoạt động tại quốc gia của bạn không, vui lòng truy cập www.philips.com/blu-ray.