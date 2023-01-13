Nước ép không còn xơ bã và nước ép có thịt quả với công nghệ Flip & Juice™

Máy xay Flip & Juice mới của Philips là máy xay tốc độ cao đầu tiên của chúng tôi có mô-đun ép nước trái cây. Nhờ thiết kế cối xay tiên tiến và bộ lọc tích hợp, bạn sẽ có được thức uống có độ đặc phù hợp với sở thích của gia đình bạn. Máy xay tiên tiến nhất của chúng tôi mang đến độ đặc đa dạng từ sinh tố xay nhuyễn cho đến nước ép không còn xơ bã hoặc nước ép có thịt quả. Máy xay kết hợp xay và ép trong một giải pháp, tiết kiệm không gian trong nhà bếp của bạn.