HR3770/00
Xay, lật, ép.
Máy xay Flip & Juice™ mới của Philips với thiết kế cối xay tiên tiến và hệ thống lọc tích hợp, tạo ra nước ép không còn xơ bã, nước ép có thịt quả, sinh tố xay nhuyễn và bơ hạt mịn. Máy tạo ra nhiều độ đặc khác nhau, để bữa ăn gia đình thêm ngon miệng và vui vẻ.Xem tất cả lợi ích
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Máy xay Flip & Juice mới của Philips là máy xay tốc độ cao đầu tiên của chúng tôi có mô-đun ép nước trái cây. Nhờ thiết kế cối xay tiên tiến và bộ lọc tích hợp, bạn sẽ có được thức uống có độ đặc phù hợp với sở thích của gia đình bạn. Máy xay tiên tiến nhất của chúng tôi mang đến độ đặc đa dạng từ sinh tố xay nhuyễn cho đến nước ép không còn xơ bã hoặc nước ép có thịt quả. Máy xay kết hợp xay và ép trong một giải pháp, tiết kiệm không gian trong nhà bếp của bạn.
Công nghệ ProBlend Ultra kết hợp 3 tính năng được thiết kế tùy chỉnh để phối hợp tạo ra hương vị và độ đặc đa dạng nhất theo ý muốn của bạn mọi lúc.
Cối xay ProBlend Ultra được thiết kế với các đường gân độc đáo để liên tục dẫn các nguyên liệu vào lại luồng xay trộn, để tất cả các nguyên liệu quay trở lại khu vực lưỡi dao cho hiệu quả xay tối ưu
Công nghệ ProBlend Ultra kết hợp 3 tính năng được thiết kế tùy chỉnh để phối hợp tạo ra hương vị và độ đặc đa dạng nhất theo ý muốn của bạn mọi lúc. Động cơ ProBlend Ultra cung cấp công suất 1500W để điều khiển luồng xay trộn và luân chuyển đồng đều tất cả các nguyên liệu.
Lưỡi dao ProBlend Ultra được thiết kế độc đáo, kết hợp một lưỡi cắt hình răng cưa để nghiền các nguyên liệu cứng thành các miếng nhỏ hơn và các lưỡi dao sắc bén để cắt nguyên liệu thành các lát mỏng nhất.
Tải xuống ứng dụng HomeID và khám phá hàng trăm công thức nấu ăn cho máy xay mới của bạn, bao gồm các ý tưởng mới để làm đồ uống, đồ ăn nhẹ, món tráng miệng hoặc thậm chí là cả bữa ăn. Chế biến những món ăn tốt cho sức khỏe, vị ngon tuyệt vời, với những biến tấu đơn giản nhưng đầy hương vị. Từ món tráng miệng sô cô la cho đến các món chính bổ dưỡng, HomeID có các công thức nấu ăn mà bạn sẽ yêu thích.
Các chương trình chọn nhanh trên màn hình kỹ thuật số được xác định kèm cài đặt thời gian và tốc độ để bạn thuận tiện sử dụng các công thức nấu ăn yêu thích. Các chương trình chọn nhanh bao gồm nước ép không còn xơ bã, nước ép có thịt quả, sinh tố, bơ hạt, món tráng miệng, xúp, nước xốt cũng như các chức năng nghiền đá và làm sạch.
Kích hoạt chức năng làm sạch với một lượng nhỏ nước và xà phòng rửa bát, dễ dàng làm sạch chỉ trong 2 phút. Chức năng làm sạch loại bỏ ngay cả những cặn cứng đầu như bột đánh bánh và bơ hạt.
Các bộ phận tháo rời được có thể dùng với máy rửa chén. Lưỡi dao ProBlend Ultra được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn các mẩu nhỏ thức ăn dính vào bên dưới lưỡi dao để làm sạch dễ dàng hơn.
Cối Tritan™ 2 lít với dung tích hiệu quả 1,8 lít đủ dùng cho cả gia đình. Cối Tritan™ bền và chống mùi chất lượng cao, an toàn khi dùng với máy rửa chén, không chứa BPA và dễ cầm nắm nhờ tay cầm hình tròn.
Phụ kiện máy ép trái cây đi kèm với các bộ phận tháo rời được, dễ rửa sạch và an toàn khi dùng với máy rửa chén
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
Tương thích
Tính năng an toàn
Khối lượng và kích thước
Độ bền
Quốc gia xuất xứ
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