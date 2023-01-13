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    Máy xay Flip&Juice™ Máy xay tốc độ cao có mô-đun máy ép trái cây

    HR3770/00

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    Xay, lật, ép.

    Máy xay Flip & Juice™ mới của Philips với thiết kế cối xay tiên tiến và hệ thống lọc tích hợp, tạo ra nước ép không còn xơ bã, nước ép có thịt quả, sinh tố xay nhuyễn và bơ hạt mịn. Máy tạo ra nhiều độ đặc khác nhau, để bữa ăn gia đình thêm ngon miệng và vui vẻ.

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    Máy xay Flip&Juice™ Máy xay tốc độ cao có mô-đun máy ép trái cây

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    Xay, lật, ép.

    Công nghệ Flip & Juice™: nước ép có thịt quả hoặc không còn xơ bã

    • Công nghệ Flip&Juice™
    • Công nghệ ProBlend Ultra
    • Ứng dụng HomeID
    • Các chương trình chọn nhanh
    • Chương trình làm sạch nhanh
    Nước ép không còn xơ bã và nước ép có thịt quả với công nghệ Flip & Juice™

    Nước ép không còn xơ bã và nước ép có thịt quả với công nghệ Flip & Juice™

    Máy xay Flip & Juice mới của Philips là máy xay tốc độ cao đầu tiên của chúng tôi có mô-đun ép nước trái cây. Nhờ thiết kế cối xay tiên tiến và bộ lọc tích hợp, bạn sẽ có được thức uống có độ đặc phù hợp với sở thích của gia đình bạn. Máy xay tiên tiến nhất của chúng tôi mang đến độ đặc đa dạng từ sinh tố xay nhuyễn cho đến nước ép không còn xơ bã hoặc nước ép có thịt quả. Máy xay kết hợp xay và ép trong một giải pháp, tiết kiệm không gian trong nhà bếp của bạn.

    Công nghệ ProBlend Ultra

    Công nghệ ProBlend Ultra

    Công nghệ ProBlend Ultra kết hợp 3 tính năng được thiết kế tùy chỉnh để phối hợp tạo ra hương vị và độ đặc đa dạng nhất theo ý muốn của bạn mọi lúc.

    Cối xay ProBlend Ultra dẫn các nguyên liệu vào lại luồng xay trộn

    Cối xay ProBlend Ultra dẫn các nguyên liệu vào lại luồng xay trộn

    Cối xay ProBlend Ultra được thiết kế với các đường gân độc đáo để liên tục dẫn các nguyên liệu vào lại luồng xay trộn, để tất cả các nguyên liệu quay trở lại khu vực lưỡi dao cho hiệu quả xay tối ưu

    Động cơ ProBlend Ultra cho luồng xay trộn nguyên liệu tối ưu

    Động cơ ProBlend Ultra cho luồng xay trộn nguyên liệu tối ưu

    Công nghệ ProBlend Ultra kết hợp 3 tính năng được thiết kế tùy chỉnh để phối hợp tạo ra hương vị và độ đặc đa dạng nhất theo ý muốn của bạn mọi lúc. Động cơ ProBlend Ultra cung cấp công suất 1500W để điều khiển luồng xay trộn và luân chuyển đồng đều tất cả các nguyên liệu.

    Lưỡi dao ProBlend Ultra cho độ đặc tối ưu

    Lưỡi dao ProBlend Ultra cho độ đặc tối ưu

    Lưỡi dao ProBlend Ultra được thiết kế độc đáo, kết hợp một lưỡi cắt hình răng cưa để nghiền các nguyên liệu cứng thành các miếng nhỏ hơn và các lưỡi dao sắc bén để cắt nguyên liệu thành các lát mỏng nhất.

    Khai thác toàn bộ tiềm năng ngôi nhà thông minh với ứng dụng HomeID

    Khai thác toàn bộ tiềm năng ngôi nhà thông minh với ứng dụng HomeID

    Tải xuống ứng dụng HomeID và khám phá hàng trăm công thức nấu ăn cho máy xay mới của bạn, bao gồm các ý tưởng mới để làm đồ uống, đồ ăn nhẹ, món tráng miệng hoặc thậm chí là cả bữa ăn. Chế biến những món ăn tốt cho sức khỏe, vị ngon tuyệt vời, với những biến tấu đơn giản nhưng đầy hương vị. Từ món tráng miệng sô cô la cho đến các món chính bổ dưỡng, HomeID có các công thức nấu ăn mà bạn sẽ yêu thích.

    Các chương trình chọn nhanh để mang đến sự thuận tiện

    Các chương trình chọn nhanh để mang đến sự thuận tiện

    Các chương trình chọn nhanh trên màn hình kỹ thuật số được xác định kèm cài đặt thời gian và tốc độ để bạn thuận tiện sử dụng các công thức nấu ăn yêu thích. Các chương trình chọn nhanh bao gồm nước ép không còn xơ bã, nước ép có thịt quả, sinh tố, bơ hạt, món tráng miệng, xúp, nước xốt cũng như các chức năng nghiền đá và làm sạch.

    Chức năng làm sạch nhanh để làm sạch dễ dàng

    Chức năng làm sạch nhanh để làm sạch dễ dàng

    Kích hoạt chức năng làm sạch với một lượng nhỏ nước và xà phòng rửa bát, dễ dàng làm sạch chỉ trong 2 phút. Chức năng làm sạch loại bỏ ngay cả những cặn cứng đầu như bột đánh bánh và bơ hạt.

    Các bộ phận có thể tháo rời, an toàn khi dùng với máy rửa chén

    Các bộ phận có thể tháo rời, an toàn khi dùng với máy rửa chén

    Các bộ phận tháo rời được có thể dùng với máy rửa chén. Lưỡi dao ProBlend Ultra được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn các mẩu nhỏ thức ăn dính vào bên dưới lưỡi dao để làm sạch dễ dàng hơn.

    Cối dung tích lớn đủ cho cả gia đình

    Cối dung tích lớn đủ cho cả gia đình

    Cối Tritan™ 2 lít với dung tích hiệu quả 1,8 lít đủ dùng cho cả gia đình. Cối Tritan™ bền và chống mùi chất lượng cao, an toàn khi dùng với máy rửa chén, không chứa BPA và dễ cầm nắm nhờ tay cầm hình tròn.

    Các bộ phận tháo rời được

    Các bộ phận tháo rời được

    Phụ kiện máy ép trái cây đi kèm với các bộ phận tháo rời được, dễ rửa sạch và an toàn khi dùng với máy rửa chén

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa
      Vật liệu phụ
      Ánh kim
      Các cài đặt được lập trình sẵn
      Chức năng
      xay, ép
      Loại sản phẩm
      Máy xay
      Chân chống trượt
      Giao diện
      Chương trình cài đặt sẵn và núm xoay
      Chiều dài dây
      1
      Hộc chứa dây nguồn
      Công nghệ vượt trội
      Công nghệ ProBlend Ultra, Công nghệ Flip&Juice
      Công tắc bật/tắt tích hợp
      Các bộ phận dùng với máy rửa chén
      Chỉ báo mức dung tích
      Chất liệu cối
      Tritan
      Chất liệu lưỡi cắt
      thép không gỉ
      Số vòng quay mỗi phút (RPM)
      22000
      Không chứa BPA
      Chức năng nhồi
      Lưỡi cắt có thể tháo rời
      Khả năng nghiền đá
      Khả năng xay các nguyên liệu nóng
      Mức ồn (tiêu chuẩn)
      Lc = 83 dB(A)
      Bảo hành
      2 năm
      Chức năng tự làm sạch

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      1500 W
      Điện áp
      230V
      Tần số
      50
      Số lượng trong gói
      1

    • Tương thích

      Phụ kiện đi kèm 1
      Kẹp gắp thức ăn
      Phụ kiện đi kèm 2
      Máy ép trái cây
      Phụ kiện liên quan 1
      Hướng dẫn sử dụng
      Phụ kiện liên quan 2
      Thẻ bảo hành
      Phụ kiện liên quan 3
      Tờ rơi

    • Tính năng an toàn

      Chứng nhận an toàn
      Tự động ngắt
      Tự động dừng lưỡi cắt
      Khóa trẻ em
      Không

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      21,6
      Chiều rộng sản phẩm
      16,7
      Chiều cao sản phẩm
      45,2
      Trọng lượng sản phẩm
      3,369
      Chiều dài gói hàng
      26,5
      Chiều rộng gói hàng
      29,1
      Chiều cao gói hàng
      53,8
      Trọng lượng gói hàng
      5,733

    • Độ bền

      Vỏ
      > 90% vật liệu tái chế
      Hướng dẫn sử dụng
      > 98% giấy tái chế

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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