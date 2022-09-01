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  • Xay nhuyễn mịn cho nguồn cảm hứng bất tận. Xay nhuyễn mịn cho nguồn cảm hứng bất tận. Xay nhuyễn mịn cho nguồn cảm hứng bất tận.

    Series 7000 Máy xay tốc độ cao

    HR3760/01

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Xay nhuyễn mịn cho nguồn cảm hứng bất tận.

    Công nghệ ProBlend Ultra cho phép bạn tạo ra nhiều loại hương vị và độ đặc tuyệt vời, đồng thời ứng dụng HomeID giúp bạn khám phá những món ăn, thức uống mới. Từ sinh tố và súp, nước sốt đến bơ hạt, bạn có thể chuẩn bị bữa ăn ngon giúp gia đình vui vẻ và hạnh phúc.

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    Series 7000 Máy xay tốc độ cao

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    Xay nhuyễn mịn cho nguồn cảm hứng bất tận.

    • Công nghệ ProBlend Ultra
    • Ứng dụng HomeID
    • Các chương trình chọn nhanh
    Khám phá những công thức nấu ăn và pha cà phê ngon với HomeID

    Khám phá những công thức nấu ăn và pha cà phê ngon với HomeID

    Tải xuống ứng dụng HomeID và khám phá hàng trăm công thức nấu ăn cho máy xay mới của bạn, bao gồm các ý tưởng mới để làm đồ uống, đồ ăn nhẹ, món tráng miệng hoặc thậm chí là cả bữa ăn. Chế biến những món ăn tốt cho sức khỏe, vị ngon tuyệt vời, với những biến tấu đơn giản nhưng đầy hương vị. Từ món tráng miệng sô cô la cho đến các món chính bổ dưỡng, HomeID có các công thức nấu ăn mà bạn sẽ yêu thích.

    Cối xay ProBlend Ultra

    Cối xay ProBlend Ultra

    Cối xay ProBlend Ultra được thiết kế với các đường gân độc đáo để liên tục dẫn các nguyên liệu vào lại luồng xay trộn.

    Động cơ ProBlend Ultra

    Động cơ ProBlend Ultra

    Động cơ ProBlend Ultra cung cấp công suất 1500W mạnh mẽ để điều khiển luồng xay trộn và luân chuyển đồng đều tất cả các nguyên liệu.

    Lưỡi dao ProBlend Ultra

    Lưỡi dao ProBlend Ultra

    Lưỡi dao ProBlend Ultra được thiết kế độc đáo, kết hợp một lưỡi cắt hình răng cưa để nghiền các nguyên liệu cứng thành các miếng nhỏ hơn và các lưỡi dao sắc bén để cắt nguyên liệu thành các lát mỏng nhất.

    Các bộ phận dùng với máy rửa chén

    Các bộ phận dùng với máy rửa chén

    Các bộ phận tháo rời được có thể dùng với máy rửa chén. Lưỡi dao ProBlend Ultra được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn các mẩu nhỏ thức ăn dính vào bên dưới lưỡi dao.

    Công nghệ ProBlend Ultra

    Công nghệ ProBlend Ultra

    Công nghệ ProBlend Ultra kết hợp 3 tính năng được thiết kế tùy chỉnh để phối hợp tạo ra hương vị và độ đặc đa dạng nhất theo ý muốn của bạn mọi lúc.

    Lựa chọn tức thì với Các chương trình chọn nhanh

    Lựa chọn tức thì với Các chương trình chọn nhanh

    Các chương trình chọn nhanh trên màn hình kỹ thuật số được xác định kèm cài đặt thời gian và tốc độ để bạn thuận tiện sử dụng các công thức nấu ăn yêu thích. Các chương trình chọn nhanh bao gồm sinh tố, bơ hạt, món tráng miệng, súp, nước sốt cũng như các chức năng nghiền đá và làm sạch.

    Làm sạch dễ dàng với Chức năng làm sạch nhanh

    Làm sạch dễ dàng với Chức năng làm sạch nhanh

    Kích hoạt chức năng làm sạch với một lượng nhỏ nước và xà phòng rửa bát, dễ dàng làm sạch chỉ trong 2 phút. Chức năng làm sạch loại bỏ ngay cả những cặn cứng đầu như bột đánh bánh và bơ hạt.

    Dung tích cối lớn đủ cho cả gia đình

    Dung tích cối lớn đủ cho cả gia đình

    Cối thủy tinh 2 lít với dung tích sử dụng 1,8 lít đủ dùng cho cả gia đình.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa
      Vật liệu phụ
      Ánh kim
      Các cài đặt được lập trình sẵn
      Chức năng
      xay
      Loại sản phẩm
      Máy xay
      Chứng nhận
      NA
      Dung tích của ngăn
      NA
      Dung tích của ngăn chứa nước
      NA
      Số lượng khẩu phần
      7
      Chân chống trượt
      Giao diện
      Chương trình cài đặt sẵn và núm xoay
      Chiều dài dây
      1
      Hộc chứa dây nguồn
      Chức năng giữ ấm
      NA
      Bộ hẹn giờ
      NA
      Công nghệ vượt trội
      Công nghệ ProBlend Ultra
      Công tắc bật/tắt tích hợp
      Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ
      NA
      Đèn báo nguồn
      NA
      Tay nắm làm bằng chất liệu chống nóng
      NA
      Các bộ phận dùng với máy rửa chén
      Nhiệt độ tối thiểu
      NA
      Nhiệt độ tối đa
      NA
      Chỉ báo mức dung tích
      Van xả áp suất
      NA
      Chất liệu cối
      Thủy tinh
      Chất liệu lưỡi cắt
      Thép không gỉ
      Số vòng quay mỗi phút (RPM)
      22000
      Không chứa BPA
      Chức năng nhồi
      Lưỡi cắt có thể tháo rời
      Khả năng nghiền đá
      Khả năng xay các nguyên liệu nóng
      Sách dạy nấu ăn
      NA
      Mức ồn (tiêu chuẩn)
      Lc = 83 dB(A)
      Mức ồn (chế độ tối đa)
      NA
      Mức ồn (chế độ ngủ)
      NA
      Kết nối Internet
      NA
      Tương thích với nhà thông minh
      NA
      Phạm vi Wi-Fi
      NA
      Bảo hành
      2
      Thời gian làm nóng
      NA
      Tương thích với thực phẩm khô
      NA
      Chức năng tự làm sạch
      Tuyên bố về sự phù hợp của Liên minh châu Âu

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      1500 W
      Điện áp
      230V
      Tần số
      50 Hz
      Số lượng trong gói
      1
      Sản phẩm pin
      NA
      Xếp hạng hiệu quả năng lượng
      NA

    • Tương thích

      Phụ kiện đi kèm 1
      Kẹp gắp thức ăn
      Phụ kiện đi kèm 3
      Sách hướng dẫn DFU
      Phụ kiện liên quan 1
      Thẻ bảo hành
      Phụ kiện liên quan 2
      Tờ rơi

    • Tính năng an toàn

      Chứng nhận an toàn
      Tự động ngắt
      Đèn báo nhiệt độ
      NA
      Tự động dừng lưỡi cắt
      Khóa trẻ em
      Không

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      21,6
      Chiều rộng sản phẩm
      16,7
      Chiều cao sản phẩm
      44,2
      Trọng lượng sản phẩm
      4,53
      Chiều dài gói hàng
      27
      Chiều rộng gói hàng
      28,3
      Chiều cao gói hàng
      49
      Trọng lượng gói hàng
      5,654

    • Độ bền

      Vỏ
      > 90% vật liệu tái chế
      Hướng dẫn sử dụng
      > 98% giấy tái chế

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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