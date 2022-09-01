HR3760/01
Xay nhuyễn mịn cho nguồn cảm hứng bất tận.
Công nghệ ProBlend Ultra cho phép bạn tạo ra nhiều loại hương vị và độ đặc tuyệt vời, đồng thời ứng dụng HomeID giúp bạn khám phá những món ăn, thức uống mới. Từ sinh tố và súp, nước sốt đến bơ hạt, bạn có thể chuẩn bị bữa ăn ngon giúp gia đình vui vẻ và hạnh phúc.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Tải xuống ứng dụng HomeID và khám phá hàng trăm công thức nấu ăn cho máy xay mới của bạn, bao gồm các ý tưởng mới để làm đồ uống, đồ ăn nhẹ, món tráng miệng hoặc thậm chí là cả bữa ăn. Chế biến những món ăn tốt cho sức khỏe, vị ngon tuyệt vời, với những biến tấu đơn giản nhưng đầy hương vị. Từ món tráng miệng sô cô la cho đến các món chính bổ dưỡng, HomeID có các công thức nấu ăn mà bạn sẽ yêu thích.
Cối xay ProBlend Ultra được thiết kế với các đường gân độc đáo để liên tục dẫn các nguyên liệu vào lại luồng xay trộn.
Động cơ ProBlend Ultra cung cấp công suất 1500W mạnh mẽ để điều khiển luồng xay trộn và luân chuyển đồng đều tất cả các nguyên liệu.
Lưỡi dao ProBlend Ultra được thiết kế độc đáo, kết hợp một lưỡi cắt hình răng cưa để nghiền các nguyên liệu cứng thành các miếng nhỏ hơn và các lưỡi dao sắc bén để cắt nguyên liệu thành các lát mỏng nhất.
Các bộ phận tháo rời được có thể dùng với máy rửa chén. Lưỡi dao ProBlend Ultra được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn các mẩu nhỏ thức ăn dính vào bên dưới lưỡi dao.
Công nghệ ProBlend Ultra kết hợp 3 tính năng được thiết kế tùy chỉnh để phối hợp tạo ra hương vị và độ đặc đa dạng nhất theo ý muốn của bạn mọi lúc.
Các chương trình chọn nhanh trên màn hình kỹ thuật số được xác định kèm cài đặt thời gian và tốc độ để bạn thuận tiện sử dụng các công thức nấu ăn yêu thích. Các chương trình chọn nhanh bao gồm sinh tố, bơ hạt, món tráng miệng, súp, nước sốt cũng như các chức năng nghiền đá và làm sạch.
Kích hoạt chức năng làm sạch với một lượng nhỏ nước và xà phòng rửa bát, dễ dàng làm sạch chỉ trong 2 phút. Chức năng làm sạch loại bỏ ngay cả những cặn cứng đầu như bột đánh bánh và bơ hạt.
Cối thủy tinh 2 lít với dung tích sử dụng 1,8 lít đủ dùng cho cả gia đình.
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
Tương thích
Tính năng an toàn
Khối lượng và kích thước
Độ bền
Quốc gia xuất xứ
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