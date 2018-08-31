HR3705/20
Trộn bột nhuyễn mịn cho bánh xốp mềm thơm ngon
Máy đánh trứng Daily mới nhào bột bánh nhanh hơn tới 20%*. Máy có thiết kế gọn nhẹ và tiện dụng giúp bạn làm bột nhào bánh ngon, xốp mịn nhanh chóng và dễ dàng hơn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Quấn dây điện lại và cố định bằng kẹp để cất giữ gọn gàng.
Nút nhấn tháo que trộn hoặc móc nhào được thiết kế với kích thước lớn, dễ sử dụng.
Máy có bề mặt trơn láng giúp dễ lau chùi và các phụ kiện dùng được với máy rửa chén.
Bạn có thể tùy ý chọn một trong 5 cài đặt tốc độ khác nhau theo nhu cầu.
Que trộn hình nón nhào bột nhanh hơn tới 20%*, nhào được nhiều bột hơn trong thời gian ngắn hơn, đồng thời giữ khí trong bột nhào để làm bột mịn và xốp.
Hai cặp que đánh trứng của máy đánh trứng được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao và có thể rửa bằng máy rửa chén.
Thiết kế tiện dụng, kích cỡ nhỏ gọn giúp bạn nhào bột nhanh chóng và dễ dàng.
Dễ dàng gắn que đánh trứng và móc nhào vào máy.
Phụ kiện
Thông số kỹ thuật
Thiết kế
Khối lượng và kích thước
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