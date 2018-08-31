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  • Trộn bột nhuyễn mịn cho bánh xốp mềm thơm ngon Trộn bột nhuyễn mịn cho bánh xốp mềm thơm ngon Trộn bột nhuyễn mịn cho bánh xốp mềm thơm ngon

    Daily Collection Máy đánh trứng Daily Collection của Philips

    HR3705/20

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Trộn bột nhuyễn mịn cho bánh xốp mềm thơm ngon

    Máy đánh trứng Daily mới nhào bột bánh nhanh hơn tới 20%*. Máy có thiết kế gọn nhẹ và tiện dụng giúp bạn làm bột nhào bánh ngon, xốp mịn nhanh chóng và dễ dàng hơn.

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    Daily Collection Máy đánh trứng Daily Collection của Philips

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    Trộn bột nhuyễn mịn cho bánh xốp mềm thơm ngon

    Nhỏ gọn, trộn nhanh hơn với que trộn bột hình nón

    • 300 W
    • 5 tốc độ + tăng cường
    • Que đánh trứng và móc nhào
    • Trọng lượng nhẹ
    Kẹp dây để cất giữ gọn gàng

    Kẹp dây để cất giữ gọn gàng

    Quấn dây điện lại và cố định bằng kẹp để cất giữ gọn gàng.

    Nút nhấn lớn để tháo que trộn nhanh chóng

    Nút nhấn lớn để tháo que trộn nhanh chóng

    Nút nhấn tháo que trộn hoặc móc nhào được thiết kế với kích thước lớn, dễ sử dụng.

    Bề mặt trơn láng dễ vệ sinh

    Bề mặt trơn láng dễ vệ sinh

    Máy có bề mặt trơn láng giúp dễ lau chùi và các phụ kiện dùng được với máy rửa chén.

    Đa năng với 5 tốc độ + chế độ tăng cường

    Đa năng với 5 tốc độ + chế độ tăng cường

    Bạn có thể tùy ý chọn một trong 5 cài đặt tốc độ khác nhau theo nhu cầu.

    Tay cầm chống trượt, dễ cầm nắm

    Tay cầm chống trượt, dễ cầm nắm

    Que trộn hình nón nhào bột nhanh hơn tới 20%*

    Que trộn hình nón nhào bột nhanh hơn tới 20%*, nhào được nhiều bột hơn trong thời gian ngắn hơn, đồng thời giữ khí trong bột nhào để làm bột mịn và xốp.

    Các phụ kiện bằng thép không gỉ dùng được với máy rửa chén

    Hai cặp que đánh trứng của máy đánh trứng được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao và có thể rửa bằng máy rửa chén.

    Kích cỡ nhỏ gọn và dễ sử dụng

    Thiết kế tiện dụng, kích cỡ nhỏ gọn giúp bạn nhào bột nhanh chóng và dễ dàng.

    Hai cặp que đánh trứng, cộng thêm móc nhào

    Dễ dàng gắn que đánh trứng và móc nhào vào máy.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Bao gồm
      • Móc nhào
      • Que trộn mảnh

    • Thông số kỹ thuật

      Chiều dài dây
      1,2  m
      Điện áp
      220-240  V

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Xám

    • Khối lượng và kích thước

      Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao)
      212 x 106 x 196  mm
      Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)
      186 x 84 x 154  mm
      Trọng lượng của sản phẩm
      0,852  kg
      Trọng lượng, gồm cả hộp đóng gói
      1,148  kg

    Badge-D2C

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