Xay mịn hơn 50%*

Với công nghệ ProBlend 6 3D, công suất 1400 watt và tốc độ lên đến 35.000 RPM, bạn sẽ có được món sinh tố xay nhuyễn mịn hơn với hương vị và độ đặc theo ý muốn. Chiếc máy này đã được chứng minh khuyến khích người dùng ăn nhiều rau quả hơn trong chế độ ăn mỗi ngày.