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    Avance Collection Máy xay sinh tố

    HR3652/00

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    Xay mịn hơn 50%*

    Với công nghệ ProBlend 6 3D, công suất 1400 watt và tốc độ lên đến 35.000 RPM, bạn sẽ có được món sinh tố xay nhuyễn mịn hơn với hương vị và độ đặc theo ý muốn. Chiếc máy này đã được chứng minh khuyến khích người dùng ăn nhiều rau quả hơn trong chế độ ăn mỗi ngày.

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    Avance Collection Máy xay sinh tố

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    Xay mịn hơn 50%*

    Truyền cảm hứng cho 80% người dùng ăn nhiều rau quả hơn*

    • 1400 W
    • ProBlend 6 3D
    • Cối thủy tinh 2 lít
    Động cơ 1400W mạnh mẽ cho khả năng xay nhuyễn mịn hơn

    Động cơ 1400W mạnh mẽ cho khả năng xay nhuyễn mịn hơn

    Xay nhuyễn trái cây và rau củ nhờ động cơ 1400W.

    Công nghệ xay ProBlend 6 3D tiên tiến

    Công nghệ xay ProBlend 6 3D tiên tiến

    Chúng tôi đã phát triển công nghệ ProBlend 6 3D để đảm bảo tất cả các thành phần trong sinh tố của bạn được xay nhuyễn mịn, nhờ đó các chất dinh dưỡng trong trái cây, rau củ và các loại hạt được giải phóng khỏi cấu trúc tế bào và dễ dàng được cơ thể hấp thụ.

    Lên đến 35000 vòng/phút

    Lên đến 35000 vòng/phút

    35000 vòng/phút cho khả năng xay nhuyễn tuyệt vời và những ly sinh tố bổ dưỡng hơn

    Cối thủy tinh lớn dùng cho cả gia đình

    Cối thủy tinh lớn dùng cho cả gia đình

    Cối lớn 2 lít có dung tích hoạt động 1,8 lít cho món sinh tố xay ngon miệng để bạn chia sẻ với cả gia đình hay để dành dùng sau.

    Chế độ xay thủ công với nhiều tốc độ xay

    Chế độ xay thủ công với nhiều tốc độ xay

    Các tùy chọn tốc độ xay thủ công đa dạng của chúng tôi, bao gồm chế độ xay nhẹ nhàng cho trái cây mềm đến chế độ xay mạnh mẽ cho trái cây và rau củ cứng hơn.

    Chương trình xay sinh tố cài đặt sẵn

    Chương trình xay sinh tố cài đặt sẵn

    Chương trình xay sinh tố cài đặt sẵn giúp bạn dễ dàng làm sinh tố tại nhà.

    Cối xay an toàn với máy rửa chén

    Cối xay an toàn với máy rửa chén

    Có thể rửa an toàn tất cả các bộ phận tháo rời của máy xay Philips, ngoại trừ bộ phận lưỡi dao nên rửa dưới vòi nước. Bạn cũng có thể lau đế máy xay nếu cần.

    Lưỡi dao có thể tháo rời để làm sạch dễ dàng

    Lưỡi dao có thể tháo rời để làm sạch dễ dàng

    Để làm sạch lưỡi dao, bạn chỉ cần tháo chúng ra khỏi cối xay và rửa nước. Tuy nhiên, không được rửa lưỡi dao trong máy rửa chén nhằm bảo đảm độ sắc bén của lưỡi dao.

    Bảo hành 2 năm toàn cầu

    Bảo hành 2 năm toàn cầu

    Bạn được cung cấp bảo hành 2 năm toàn cầu đối với máy xay sinh tố, đây chính là sự đảm bảo của chúng tôi về chất lượng và vận hành máy lâu bền.

    Thông số kỹ thuật

    • Xuất xứ

      Được sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Thông số kỹ thuật

      Nguồn
      1400  W
      Điện áp
      200-230  V
      Dung tích cối
      1,8  l
      Vòng trên phút của máy xay (tối đa)
      35000  rpm

    • Thông số chung

      Các tính năng sản phẩm
      • Tự động ngắt
      • Hộc chứa dây nguồn
      • Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén
      • Hộc chứa dây nguồn
      • Màn hình LED
      • Nhồi
      • Tốc độ biến đổi
      • Đèn bật nguồn

    • Hoàn thiện

      Vật liệu thân chính
      Ánh kim
      Chất liệu cối
      Thủy tinh

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    Badge-D2C

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    • Kiểm nghiệm độc lập trong phòng thí nghiệm so với Philips Avance HR2195
    • Kiểm nghiệm do công ty nghiên cứu người tiêu dùng độc lập thực hiện trên 100 người tiêu dùng dựa trên bài kiểm tra sử dụng tại nhà kéo dài 4 tuần ở Đức và Hàn Quốc
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