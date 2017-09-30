HR3652/00
Xay mịn hơn 50%*
Với công nghệ ProBlend 6 3D, công suất 1400 watt và tốc độ lên đến 35.000 RPM, bạn sẽ có được món sinh tố xay nhuyễn mịn hơn với hương vị và độ đặc theo ý muốn. Chiếc máy này đã được chứng minh khuyến khích người dùng ăn nhiều rau quả hơn trong chế độ ăn mỗi ngày.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Xay nhuyễn trái cây và rau củ nhờ động cơ 1400W.
Chúng tôi đã phát triển công nghệ ProBlend 6 3D để đảm bảo tất cả các thành phần trong sinh tố của bạn được xay nhuyễn mịn, nhờ đó các chất dinh dưỡng trong trái cây, rau củ và các loại hạt được giải phóng khỏi cấu trúc tế bào và dễ dàng được cơ thể hấp thụ.
35000 vòng/phút cho khả năng xay nhuyễn tuyệt vời và những ly sinh tố bổ dưỡng hơn
Cối lớn 2 lít có dung tích hoạt động 1,8 lít cho món sinh tố xay ngon miệng để bạn chia sẻ với cả gia đình hay để dành dùng sau.
Các tùy chọn tốc độ xay thủ công đa dạng của chúng tôi, bao gồm chế độ xay nhẹ nhàng cho trái cây mềm đến chế độ xay mạnh mẽ cho trái cây và rau củ cứng hơn.
Chương trình xay sinh tố cài đặt sẵn giúp bạn dễ dàng làm sinh tố tại nhà.
Có thể rửa an toàn tất cả các bộ phận tháo rời của máy xay Philips, ngoại trừ bộ phận lưỡi dao nên rửa dưới vòi nước. Bạn cũng có thể lau đế máy xay nếu cần.
Để làm sạch lưỡi dao, bạn chỉ cần tháo chúng ra khỏi cối xay và rửa nước. Tuy nhiên, không được rửa lưỡi dao trong máy rửa chén nhằm bảo đảm độ sắc bén của lưỡi dao.
Bạn được cung cấp bảo hành 2 năm toàn cầu đối với máy xay sinh tố, đây chính là sự đảm bảo của chúng tôi về chất lượng và vận hành máy lâu bền.
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