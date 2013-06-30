Daily Collection Máy vắt cam
Vắt nước trái cây tươi ngon dễ dàng
Với máy vắt cam bạn có thể tự pha chế món nước cam ép ngon miệng. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, bạn có thể bảo quản máy dễ dàng và tất cả các bộ phận đều có thể rửa được bằng máy rửa chén, giúp bạn tiết kiệm thời gian rửa.
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Daily Collection Máy vắt cam
Vắt nước trái cây tươi ngon dễ dàng Thiết kế nhỏ gọn, có thể rửa bằng máy rửa chén 0,5 lít 25 W Tự động đảo chiều Hộc chứa dây nguồn Bao gồm ly đựng nước ép 500 ml
Ly đựng nước ép 500 ml cho bạn dung tích chứa lớn hơn khi ép trái cây
Thiết kế mới của vòi giúp không bị nhỏ giọt
Thiết kế mới của vòi giúp không bị nhỏ giọt
Bảo quản dây điện tích hợp
Tiết kiệm không gian nhờ hệ thống bảo quản dây dẫn tiện lợi dưới vỏ.
Thiết kế nhỏ gọn giúp giảm thiểu không gian cất giữ
Nhờ thiết kế nhỏ gọn, máy ép trái cây đặt vừa vặn trên quầy bếp. Nếu bạn cần cất giữ, nó chỉ chiếm một không gian rất nhỏ.
Mọi bộ phận có thể rửa với máy rửa chén
Tất cả các bộ phận tháo rời đều có thể rửa máy rửa chén
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Hiển thị tất cả tính năng sản phẩm Thu gọn tính năng sản phẩm Thông số kỹ thuật
Thông số chung
Vật liệu chính
Ánh kim Vật liệu phụ
Nhựa Các cài đặt được lập trình sẵn
Không Chức năng
Máy vắt cam Loại sản phẩm
Máy ép-vắt trái cây Số lượng khẩu phần
2 Chân chống trượt
Có Giao diện
ép nước bằng tay Chiều dài dây
0,8 Hộc chứa dây nguồn
Có Chức năng giữ ấm
Không Bộ hẹn giờ
Không Công nghệ vượt trội
Tự động đảo chiều Công tắc bật/tắt tích hợp
Có Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ
Không Đèn báo nguồn
Không Tay nắm làm bằng chất liệu chống nóng
Không Các bộ phận dùng với máy rửa chén
Có Chỉ báo mức dung tích
Có Chất liệu cối
PP nhựa Chất liệu lưỡi cắt
PP nhựa Không chứa BPA
Có Chức năng nhồi
Không Lưỡi cắt có thể tháo rời
Không Mức ồn (tiêu chuẩn)
Lc = 72 dB(A) Bảo hành
2 năm
Đặc điểm kỹ thuật
Nguồn
25 Điện áp
230 Tần số
50 Số lượng trong gói
1 Sản phẩm pin
Không
Tương thích
Phụ kiện đi kèm 1
Hướng dẫn sử dụng Phụ kiện đi kèm 2
Thẻ bảo hành
Tính năng an toàn
Chứng nhận an toàn
Có Tự động ngắt
Có Đèn báo nhiệt độ
Không Tự động dừng lưỡi cắt
Không Khóa trẻ em
Không
Khối lượng và kích thước
Chiều dài sản phẩm
14,5 Chiều rộng sản phẩm
19,7 Chiều cao sản phẩm
16,4 Trọng lượng Sản phẩm
0,535 Chiều dài gói hàng
18 Chiều rộng gói hàng
18 Chiều cao gói hàng
17,5 Trọng lượng gói hàng
0,72
Tuổi thọ
Hộp
>75% thành phần tái chế Hướng dẫn sử dụng
90% giấy tái chế
Quốc gia xuất xứ
Sản xuất tại
Bosnia và Herzegovina
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