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  • Vắt nước trái cây tươi ngon dễ dàng Vắt nước trái cây tươi ngon dễ dàng Vắt nước trái cây tươi ngon dễ dàng

    Daily Collection Máy vắt cam

    HR2738/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Vắt nước trái cây tươi ngon dễ dàng

    Với máy vắt cam bạn có thể tự pha chế món nước cam ép ngon miệng. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, bạn có thể bảo quản máy dễ dàng và tất cả các bộ phận đều có thể rửa được bằng máy rửa chén, giúp bạn tiết kiệm thời gian rửa.

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    Daily Collection Máy vắt cam

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    Vắt nước trái cây tươi ngon dễ dàng

    Thiết kế nhỏ gọn, có thể rửa bằng máy rửa chén

    • 0,5 lít
    • 25 W
    • Tự động đảo chiều
    • Hộc chứa dây nguồn
    Bao gồm ly đựng nước ép 500 ml

    Bao gồm ly đựng nước ép 500 ml

    Ly đựng nước ép 500 ml cho bạn dung tích chứa lớn hơn khi ép trái cây

    Thiết kế mới của vòi giúp không bị nhỏ giọt

    Thiết kế mới của vòi giúp không bị nhỏ giọt

    Thiết kế mới của vòi giúp không bị nhỏ giọt

    Bảo quản dây điện tích hợp

    Bảo quản dây điện tích hợp

    Tiết kiệm không gian nhờ hệ thống bảo quản dây dẫn tiện lợi dưới vỏ.

    Thiết kế nhỏ gọn giúp giảm thiểu không gian cất giữ

    Thiết kế nhỏ gọn giúp giảm thiểu không gian cất giữ

    Nhờ thiết kế nhỏ gọn, máy ép trái cây đặt vừa vặn trên quầy bếp. Nếu bạn cần cất giữ, nó chỉ chiếm một không gian rất nhỏ.

    Mọi bộ phận có thể rửa với máy rửa chén

    Mọi bộ phận có thể rửa với máy rửa chén

    Tất cả các bộ phận tháo rời đều có thể rửa máy rửa chén

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Ánh kim
      Vật liệu phụ
      Nhựa
      Các cài đặt được lập trình sẵn
      Không
      Chức năng
      Máy vắt cam
      Loại sản phẩm
      Máy ép-vắt trái cây
      Số lượng khẩu phần
      2
      Chân chống trượt
      Giao diện
      ép nước bằng tay
      Chiều dài dây
      0,8
      Hộc chứa dây nguồn
      Chức năng giữ ấm
      Không
      Bộ hẹn giờ
      Không
      Công nghệ vượt trội
      Tự động đảo chiều
      Công tắc bật/tắt tích hợp
      Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ
      Không
      Đèn báo nguồn
      Không
      Tay nắm làm bằng chất liệu chống nóng
      Không
      Các bộ phận dùng với máy rửa chén
      Chỉ báo mức dung tích
      Chất liệu cối
      PP nhựa
      Chất liệu lưỡi cắt
      PP nhựa
      Không chứa BPA
      Chức năng nhồi
      Không
      Lưỡi cắt có thể tháo rời
      Không
      Mức ồn (tiêu chuẩn)
      Lc = 72 dB(A)
      Bảo hành
      2 năm

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      25
      Điện áp
      230
      Tần số
      50
      Số lượng trong gói
      1
      Sản phẩm pin
      Không

    • Tương thích

      Phụ kiện đi kèm 1
      Hướng dẫn sử dụng
      Phụ kiện đi kèm 2
      Thẻ bảo hành

    • Tính năng an toàn

      Chứng nhận an toàn
      Tự động ngắt
      Đèn báo nhiệt độ
      Không
      Tự động dừng lưỡi cắt
      Không
      Khóa trẻ em
      Không

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      14,5
      Chiều rộng sản phẩm
      19,7
      Chiều cao sản phẩm
      16,4
      Trọng lượng Sản phẩm
      0,535
      Chiều dài gói hàng
      18
      Chiều rộng gói hàng
      18
      Chiều cao gói hàng
      17,5
      Trọng lượng gói hàng
      0,72

    • Tuổi thọ

      Hộp
      >75% thành phần tái chế
      Hướng dẫn sử dụng
      90% giấy tái chế

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Bosnia và Herzegovina

    Badge-D2C

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