Mạnh mẽ hơn, ít bắn tung tóe hơn.

Khám phá sự tiện lợi khi xay sinh tố với Máy xay cầm tay Philips Dòng 3000, được thiết kế giúp việc nấu nướng hàng ngày của bạn nhanh hơn, mượt mà hơn và thú vị hơn. Thưởng thức súp kem và sinh tố mỗi ngày mà không làm bừa bộn nhà bếp.