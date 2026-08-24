Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Mới
HR2561/00
Mạnh mẽ hơn, ít bắn tung tóe hơn.
Khám phá sự tiện lợi khi xay với Máy xay cầm tay Philips Dòng 3000, được thiết kế giúp việc nấu nướng hàng ngày của bạn nhanh hơn, mịn màng hơn và thú vị hơn. Thưởng thức súp kem và sinh tố mịn màng mỗi ngày mà không làm bừa bộn nhà bếp.
Hiệu suất mạnh mẽ: máy xay cầm tay Philips với công suất 1000W mang lại kết quả mịn màng nhanh chóng.
Công nghệ ProMix: máy xay nhúng này đảm bảo dòng chảy đều và giảm bắn tung tóe.
Kiểm soát chính xác: 4 tốc độ cộng chế độ Turbo giúp kiểm soát cho mọi món ăn bạn làm.
Thiết kế thoải mái và an toàn: cốc đong không chứa BPA và thiết kế công thái học.
Dễ dàng và đa năng: tháo rời một chạm với đầu đánh trứng và lưu trữ gọn gàng.
Tận hưởng kết quả mịn màng mọi lúc với máy xay cầm tay mạnh mẽ của chúng tôi. Từ sinh tố sữa béo ngậy đến súp rau đậm đà, khả năng sáng tạo là vô tận.
Công nghệ ProMix trong máy xay nhúng này được thiết kế để tạo luồng nguyên liệu hoàn hảo, đảm bảo xay nhanh hơn, đều hơn với ít lộn xộn hơn và dễ vệ sinh, giúp mọi công thức đều mịn màng, đơn giản và không căng thẳng.
Đạt tốc độ và kết cấu phù hợp trong mọi công thức. 4 tốc độ chính xác để tạo các món khác nhau trong khi nút Turbo mang lại sức mạnh tăng cường tức thì.
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