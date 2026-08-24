Mạnh mẽ hơn, ít bắn tung tóe hơn.

Khám phá sự tiện lợi khi xay với Máy xay cầm tay Philips Dòng 3000, được thiết kế giúp việc nấu nướng hàng ngày của bạn nhanh hơn, mịn màng hơn và thú vị hơn. Thưởng thức súp kem và sinh tố mịn màng mỗi ngày mà không làm bừa bộn nhà bếp.