Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Mạnh mẽ hơn, ít bắn tung tóe hơn.
  • Mạnh mẽ hơn, ít bắn tung tóe hơn.
  • Mạnh mẽ hơn, ít bắn tung tóe hơn.
  • Mạnh mẽ hơn, ít bắn tung tóe hơn.
  • Mạnh mẽ hơn, ít bắn tung tóe hơn.
  • Mạnh mẽ hơn, ít bắn tung tóe hơn.
  • Mạnh mẽ hơn, ít bắn tung tóe hơn.
  • Mạnh mẽ hơn, ít bắn tung tóe hơn.
  • Mạnh mẽ hơn, ít bắn tung tóe hơn.
  • Mạnh mẽ hơn, ít bắn tung tóe hơn.

Mới

Series 3000Máy xay cầm tay

HR2561/00

Mạnh mẽ hơn, ít bắn tung tóe hơn.

Khám phá sự tiện lợi khi xay với Máy xay cầm tay Philips Dòng 3000, được thiết kế giúp việc nấu nướng hàng ngày của bạn nhanh hơn, mịn màng hơn và thú vị hơn. Thưởng thức súp kem và sinh tố mịn màng mỗi ngày mà không làm bừa bộn nhà bếp.

Xem tất cả lợi ích

Thưởng thức súp ấm áp và thơm ngon mỗi ngày

Mạnh mẽ hơn, ít bắn tung tóe hơn.

  • Hiệu suất mạnh mẽ: máy xay cầm tay Philips với công suất 1000W mang lại kết quả mịn màng nhanh chóng.

  • Công nghệ ProMix: máy xay nhúng này đảm bảo dòng chảy đều và giảm bắn tung tóe.

  • Kiểm soát chính xác: 4 tốc độ cộng chế độ Turbo giúp kiểm soát cho mọi món ăn bạn làm.

  • Thiết kế thoải mái và an toàn: cốc đong không chứa BPA và thiết kế công thái học.

  • Dễ dàng và đa năng: tháo rời một chạm với đầu đánh trứng và lưu trữ gọn gàng.

Công suất động cơ 1000W

Công suất động cơ 1000W

Tận hưởng kết quả mịn màng mọi lúc với máy xay cầm tay mạnh mẽ của chúng tôi. Từ sinh tố sữa béo ngậy đến súp rau đậm đà, khả năng sáng tạo là vô tận.

Công nghệ ProMix

Công nghệ ProMix

Công nghệ ProMix trong máy xay nhúng này được thiết kế để tạo luồng nguyên liệu hoàn hảo, đảm bảo xay nhanh hơn, đều hơn với ít lộn xộn hơn và dễ vệ sinh, giúp mọi công thức đều mịn màng, đơn giản và không căng thẳng.

Điều chỉnh tốc độ

Điều chỉnh tốc độ

Đạt tốc độ và kết cấu phù hợp trong mọi công thức. 4 tốc độ chính xác để tạo các món khác nhau trong khi nút Turbo mang lại sức mạnh tăng cường tức thì.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận thông tin tiếp thị về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình khuyến mãi của Philips dựa trên sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe