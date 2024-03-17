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  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*

Mới

Series 3000Máy xay ProBlend Crush Tech. 600W 2L

HR2291/41

4.7

| (3) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*

Được thiết kế để cải thiện việc xay sinh tố hàng ngày của bạn, với công suất 600W và hiệu suất lưỡi dao đáp ứng mọi nguyên liệu và thậm chí nghiền đá. Mang lại độ mịn hoàn hảo với ít công sức và trong thời gian ngắn.

Xem tất cả lợi ích

Hệ thống xay ProBlend độc đáo

Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*

  • Hệ thống ProBlend

  • Dung tích tối đa 2L

  • Dung tích sử dụng 1,25L

  • 2 Cài đặt tốc độ + nhồi

  • Bình thủy tinh

Nghiền đá thành từng miếng nhỏ chỉ trong 45 giây**

Nghiền đá thành từng miếng nhỏ chỉ trong 45 giây**

Sử dụng hệ thống ProBlend cộng với cài đặt Nhồi để nghiền đá viên thành những mảnh nhỏ chỉ trong 45 giây**, phù hợp để làm đồ uống lạnh và sinh tố yêu thích cũng như các món tráng miệng đặc biệt.

2 tốc độ + chế độ Nhồi để lựa chọn

2 tốc độ + chế độ Nhồi để lựa chọn

Chế biến nhiều loại đồ uống và chuẩn bị nguyên liệu nhanh chóng cho các bữa ăn yêu thích với 2 tốc độ và chế độ Nhồi để lựa chọn. Sử dụng cho các nguyên liệu từ thảo mộc, gia vị và rau củ, đến xay cà phê, và thậm chí nghiền đá để làm sinh tố lạnh thơm ngon.

Cối có dung tích lớn phù hợp dùng cho cả gia đình

Cối có dung tích lớn phù hợp dùng cho cả gia đình

Phục vụ lên đến 6 ly đồ uống (dựa trên kích thước ly 200ml) nhờ dung tích sử dụng 1,25L.***

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.7

trên 5

3

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

3
2
1

17/03/2024

Singapore

Singapore

Người mua đã được xác minh

I love how it works well with my smoothies!

Great product and highly recommended, it really helped a lot with my shake, juice and even smoothies. Great product to crush cube ice too

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 3000 Series HR2041/10 Blender

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 3000 Series HR2041/10 Blender

04/12/2023

Singapore

Singapore

Người mua đã được xác minh

Great product!

Very strong blender and it does its job superbly. Very affordable and value for money. It was actually recommended by my daughter.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 3000 Series HR2041/50 Blender

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 3000 Series HR2041/50 Blender

02/07/2022

Singapore

Singapore

Nhân viên Philips

Easy to use and great value for money

[Employee of philipsglobal] This Philips 3000 Series Blender does exactly what it is supposed to do, blend. If you are into cocktails and smoothies, then it's perfect. Out of the box, the setup was very simple as there is little assembly involved. There are safety mechanisms for the jug and cover where you need to click them into place, and the knob is the only thing you need to fiddle with. Clockwise for your regular blending and anti-clockwise for the manual ice mode. There are two mini suction legs at the bottom to stabilize the blender as well, which is a plus. On the downside, it takes a couple of minutes to blend and it is quite noisy (I am sensitive to noise). The only way to describe it is like your neighbour next door is drilling the wall.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 3000 Series HR2041/50 Blender

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 3000 Series HR2041/50 Blender

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Đã thử nghiệm ở chế độ MAX (TỐI ĐA) trên nhiều công thức nấu ăn khác nhau

  2. nếu tính một ly 200ml