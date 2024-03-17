Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Mới
Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
Được thiết kế để cải thiện việc xay sinh tố hàng ngày của bạn, với công suất 600W và hiệu suất lưỡi dao đáp ứng mọi nhu cầu xay các nguyên liệu và thậm chí nghiền đá. Mang đến độ mịn hoàn hảo với ít công sức và trong thời gian ngắn.
Hệ thống ProBlend
Dung tích tối đa 2L
Dung tích sử dụng hiệu quả 1,25L
2 Cài đặt tốc độ + nhồi
Cối Nhựa
Sử dụng hệ thống ProBlend cộng với cài đặt Nhồi để nghiền đá viên thành những mảnh nhỏ chỉ trong 45 giây**, phù hợp để làm đồ uống lạnh và sinh tố yêu thích cũng như các món tráng miệng đặc biệt.
Cối xay có lưỡi cắt 4 cánh mới xay hiệu quả, nhanh hơn tới 3 lần, thích hợp dùng để xay cà phê, các loại hạt, thảo mộc và gia vị thành độ mịn mà bạn cần.
Làm nhiều loại đồ uống và cho phép chuẩn bị nguyên liệu nhanh chóng cho bữa ăn yêu thích của bạn với 1 tốc độ và các cài đặt Nhồi để bạn lựa chọn. Máy có thể xay thảo mộc, gia vị và rau củ, nghiền hạt cà phê, thậm chí là nghiền đá để tạo nên món sinh tố lạnh thơm ngon.
4.7
trên 5
3
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Greys25
17/03/2024
Singapore
Người mua đã được xác minh
I love how it works well with my smoothies!
Great product and highly recommended, it really helped a lot with my shake, juice and even smoothies. Great product to crush cube ice too
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 3000 Series HR2041/10 Blender
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 3000 Series HR2041/10 Blender
Lynna
04/12/2023
Singapore
Người mua đã được xác minh
Great product!
Very strong blender and it does its job superbly. Very affordable and value for money. It was actually recommended by my daughter.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 3000 Series HR2041/50 Blender
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 3000 Series HR2041/50 Blender
DKJC
02/07/2022
Singapore
Nhân viên Philips
Easy to use and great value for money
[Employee of philipsglobal] This Philips 3000 Series Blender does exactly what it is supposed to do, blend. If you are into cocktails and smoothies, then it's perfect. Out of the box, the setup was very simple as there is little assembly involved. There are safety mechanisms for the jug and cover where you need to click them into place, and the knob is the only thing you need to fiddle with. Clockwise for your regular blending and anti-clockwise for the manual ice mode. There are two mini suction legs at the bottom to stabilize the blender as well, which is a plus. On the downside, it takes a couple of minutes to blend and it is quite noisy (I am sensitive to noise). The only way to describe it is like your neighbour next door is drilling the wall.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 3000 Series HR2041/50 Blender
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 3000 Series HR2041/50 Blender
Đã thử nghiệm ở chế độ MAX (TỐI ĐA) trên nhiều công thức nấu ăn khác nhau
nếu tính một ly 200ml